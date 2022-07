Domenica Žuvela objavila je fotografiju gdje uživa u šetnji Splitskom rivom u točkastoj haljinici.

Pjevačica Domenica Žuvela objavila je veselu fotografiju na kojoj pozira u šetnji Splitom, a u opisu se prisjetila i stihova pjesme, preminulog pjevača Olivera Dragojevića.

U bijeloj haljinici na tanke naramenice i detalje točkica s valovitim prijelazima pozirala je na rivi i dodala:

"Ispod sunca zlatnoga, blista riva najlipša", a stihovi su to Oliverove pjesme Ispod sunca zlatnoga.

Plus size manekenka Lucija Lugomer poručila joj je: "Domee" i stavila goruću vatricu, dok je influencerica Jelena Perić dodala emotikon smajlića sa zaljubljenim očima.

"Ovo zovem savršenstvom", "Prekrasna", "Princeza", "Predivna", "Divota si", "Lipo ti je lipo", pisali su njezini fanovi.

Nedavno je objavila staru fotografiju s Lukom Nižetićem te otkrila što mu je tada šapnula, kad još nije znala da će biti uspješna pjevačica.

''Ma neee, niste spremni za ovi 'blast from the past' i povratak u 2007. g. - koncert Luke Nižetića! Ne pitajte me kako i ne znam odakle sam skupila hrabrosti, ali sam mu šapnula na uho da ću jednog dana bit njegov prateći vokal'', otkrila je Domenica u opisu fotografije.

Inače, zgodnu pjevačicu ove smo godine imali priliku gledati u showu "Ples sa zvijezdama", u kojem je pokazala još jedan talent, a u emisiji u kojoj je ispala otkrila je i da ima dečka.

Iako je htjela ostati tajnovita po pitanju svojeg ljubavnog života, doznalo se i da je u dugogodišnjoj vezi s odvjetnikom Ivanom Bačićem s Korčule, a isplivale su i njegove fotke s fešte uoči vjenčanja Petra Graše i Hane Huljić koje je na Facebooku objavio splitski restoran u kojem su slavili.

