Domenica Žuvela objavila je staru fotografiju s Lukom Nižetićem te otkrila što mu je tada šapnula kad još nije znala da će biti uspješna pjevačica.

Domenica Žuvela nasmijala je svoje pratitelje na društvenim mrežama novom fotografijom s pjevačem Lukom Nižetićem.

Naime, Domenica je Luku srela još 2007. godine i s njim se fotografirala, a simpatična pjevačica otkrila je i da je tada smogla hrabrosti i Luki šapnula kako će mu jednog dana biti prateći vokal.

Domenica tada nije mogla ni slutiti da će je čekati veća karijera od pratećeg vokala pa je danas i ona uspješna pjevačica baš kao i Luka, a sad su se ovo dvoje ponovno sreli i fotografirali.

''Ma neee, niste spremni za ovi ‘blast from the past’ i povratak u 2007.g. - koncert Luke Nižetića! Ne pitajte me kako i ne znam odakle sam skupila hrabrosti, ali sam mu šapnula na uho da ću jednog dana bit njegov prateći vokal'', otkrila je Domenica u opisu fotografija.

Na fotografijama se vide očite razlike kako su dvoje mladih pjevača odrasli i promijenili se, a fotografiji nisu mogli odoljeti ni Domenicini pratitelji, ali ni sam Luka.

''Ma ovo je sve na svitu!'' odgovorio je Luka Domenici.

''Splitski biseri'', ''Kad se rodiš u Splitu'', ''Kao djeca'', komentirali su im pratitelji i obožavatelji.

''Vidite kako život piše lipe priče'', zaključila je Domenica na kraju opisa.

