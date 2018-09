Što ako su legende o divovskim jetijima istinite – o njihovoj gustoj dlaci, gromkom glasanju i ogromnim stopalima – poput priča koje oni pričaju o nama, samo s obratom. Za njih mi smo bezdlake male zvjeri s kreštavim glasom i nevjerojatno malim stopalima. I ne postojimo.

Animirana pustolovina za sve uzraste sa zvjezdanom glumačkom postavom i originalnom glazbom, Stopalići, okreće mit naglavačke kada pametni mladi jeti pronalazi nešto što misli da ne postoji - čovjeka. To je velika ideja na kojoj su nastali Stopalići, vesela, duhovita, obiteljska avantura smještena u snijegom zametenom svijetu iznad oblaka, koja počinje kada se čovjek po imenu Percy sretne licem u lice – ili točnije licem u koljeno – s jetijem po imenu Migo.

Ovaj nevjerojatni susret početak je neočekivanog putovanja koje će otvoriti njihova srca, natjerati ih da preispitaju svoj način razmišljanja i pokazati im da u životu postoji više od onog što su mislili da postoji.

Glasove su glavnim likovima dali Saša Lozar (u originalu popularni voditelj i komičar James Corden) kao stopalić, Percy, Karlo Mrkša kao jeti Migo (u originalu mu je glas dao Channing Tatum) i ikona domaće hip-hop scene Edo Maajka (u originalu popularni reper Common) u ulozi Kamenara.

Uz njih su glasove dali i Ana Magud, Ranko Tihomirović, Domagoj Janković, Dajana Čuljak, Luka Petrušić, Marko Juraga i Dubravka Lelas. U filmu su i originalne pjesme koje u hrvatskoj verziji izvode domaći glumci. Edo Maajka izvodi pjesmu Let it Lie u formi rapa. U njoj Kamenar Migu u povjerenju otkriva neke zloslutne istine o povijesti njihove zajednice.

Film također uključuje karaoke verziju hita iz '80-ih koju izvode Queen i David Bowie, Under Pressure, a u filmu je izvodi naš popularni pjevač i voditelj Saša Lozar s izmijenjenim tekstom kako bi Percy uspio uvjeriti svoju producenticu da pogleda stvari njegovim očima. Na kraju, pjesma braće Kirkpatrick, Moment of Truth, koju izvodi pop pjevač CYN, sumira sve to u uzbudljivoj, optimističnoj završnici.

Gledatelji ovu šarmantnu priču o prijateljstvu, hrabrosti i požrtvovanju, nastalu uz fantastične glumce i nevjerojatan tim koji je pomicao granice digitalne animacije, mogu pogledati već od 22. rujna pretpremijerno u CineStar kinima. Novu animiranu pustolovinu u distribuciji Blitza nikako ne smijete propustiti.