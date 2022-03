Jednu od najupečatljivijih reakcija na nenadani postupak Willa Smitha na ovogodišnjim Oscarima imala je Nicole Kidman.

Glumicu Nicole Kidman uhvatili su fotografi u trenutku kada je Will Smith na ovogodišnjoj dodjeli Oscara udario voditelja i komičara Chrisa Rocka, a njezina je reakcija među prvima isplivala na Twitteru.

Cijeli incident pratila je u šoku otvorenih usta i raširenih ruku, a fotka je postala hit na internetu. "Nicole bi trebala dobiti Oscara za najbolju reakciju na šamar Willa Smitha Chrisu Rocku", jedan je od komentara na društvenoj mreži.

Nicole Kidman should win the Oscar for Best Reaction To Will Smith Slapping Chris Rock #Oscars pic.twitter.com/vzgukKOQqQ