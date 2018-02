Dodjela Oscara je pred vratima. Još malo i znat će se dobitnici prestižne filmske nagrade.

Pred nama je jubilarna 90. dodjela Oscara. Tko su dobitnici najprestižnije filmske nagrade Oscar saznat ćemo 4. ožujka. Svečana dodjela održava se u holivudskom Dolby Theatreu, a i ove godine u voditeljskoj ulozi naći će se komičar Jimmy Kimmel.

Oscarima se nadaju najveća imena Hollywooda, a najveći ovogodišnji favorit je film Guillerma del Tora "Oblik vode" koji je zaradio čak 13 nominacija za Oscar.

Zlatnoj statui Oscara nadaju se i redatelj Martin McDonagh te ekipa filma “Tri plakata izvan grada” koja ima devet nominacija, dok se na trećem mjestu po broju nominacija, s njih čak 7, našao film Christophera Nolana "Dunkirk". Dodjelu uživo možete pratiti i na portalu Dnevnik.hr i među prvima saznati imena dobitnika.

Popis nominiranih u najvažnijim kategorijama za Oscar 2018. pogledajte u nastavku:

NAJBOLJI FILM

Call Me by Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

NAJBOLJI GLAVNI GLUMAC

Timothée Chalamet, Call Me by Your Name

Daniel Day-Lewis, Phantom Thread

Daniel Kaluuya, Get Out

Gary Oldman, Darkest Hour

Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.



NAJBOLJA GLAVNA GLUMICA

Sally Hawkins, The Shape of Water

Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Margot Robbie, I, Tonya

Saoirse Ronan, Lady Bird

Meryl Streep, The Post

NAJBOLJI SPOREDNI GLUMAC

Willem Dafoe, The Florida Project

Woody Harrelson, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Richard Jenkins, The Shape of Water

Christopher Plummer, All the Money in the World

Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

NAJBOLJA SPOREDNA GLUMICA

Mary J. Blige, Mudbound

Allison Janney, I, Tonya

Lesley Manville, Phantom Thread

Laurie Metcalf, Lady Bird

Octavia Spencer, The Shape of Water



NAJBOLJI REDATELJ

Dunkirk, Christopher Nolan

Get Out, Jordan Peele

Lady Bird, Greta Gerwig

Phantom Thread, Paul Thomas Anderson

The Shape of Water, Guillermo del Toro



NAJBOLJI ORIGINALNI SCENARIJ

The Big Sick, Emily V. Gordon i Kumail Nanjiani

Get Out, Jordan Peele

Lady Bird, Greta Gerwig

The Shape of Water, Guillermo del Toro, Vanessa Taylor

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Martin McDonagh



NAJBOLJI ADAPTIRANI SCENARIJ

Call Me by Your Name, James Ivory

The Disaster Artist, Scott Neustadter i Michael H. Weber

Logan, Scott Frank, James Mangold i Michael Green

Molly’s Game, Aaron Sorkin

Mudbound, Virgil Williams i Dee Rees



NAJBOLJI ANIMIRANI FILM

The Boss Baby, Tom McGrath, Ramsey Ann Naito

The Breadwinner, Nora Twomey, Anthony Leo

Coco, Lee Unkrich, Darla K. Anderson

Ferdinand, Carlos Saldanha

Loving Vincent, Dorota Kobiela, Hugh Welchman, Sean Bobbitt, Ivan Mactaggart, Hugh Welchman



NAJBOLJI KRATKI ANIMIRANI FILM

Dear Basketball, Glen Keane, Kobe Bryant

Garden Party, Victor Caire, Gabriel Grapperon

Lou, Dave Mullins, Dana Murray

Negative Space, Max Porter, Ru Kuwahata

Revolting Rhymes, Jakob Schuh, Jan Lachauer