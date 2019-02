Nova TV apsolutni je lider među finalistima nagrade Zlatni Studio koju dodjelju Jutarnji list.

Čak sedam nominacija za nagradu Zlatni studio koju dodjeljuje Jutarnji list pripada upravo licima i formatima Nove TV – od TV voditelja, novinara i emisije pa sve do domaće TV serije, reality showa i TV zabave.

Među njima je i Ivana Brkić Tomljenović koja je nominirana u kategoriji najbolji TV novinar.

"Otprilike se to poklapa s mojom trogodišnjicom rada na Novoj TV, to mi je velika čast i veliko priznanje. Zahvaljujem svim gledateljima Nove TV i čitateljima Jutarnjeg lista koji su dali glas za mene i svakako mi je to motivacija za daljnji rad", poručila je nedavno.

U finalu dodjele nagrada našao se i Andrija Jarak.

"Naravno da je velika čast biti nominiran drugu godinu za redom, osobito jer je ovdje riječ o nagradi o kojoj odlučuju čitatelji i gledatelji. To je čast i priznanje, ali isto tako, rekao bih, jedna velika obaveza da se nastavi raditi punom snagom kao i dosad", zaključio je Andrija.

Naša Ivana Paradžiković nominirana je u kategoriji TV voditelj.

''Jedina misija koju imamo svih ovih 11 godina je slušati naše gledatelje, naše građane i koji su njihovi problemi, jer i najmanja priča postaje velika kada se ispravi nepravda'', komentirala je nominaciju Ivana svoju nominaciju.

Vlado Bulić komentirao je veliki uspjeh serije ''Na granici''.

"S obzirom da publika glasa, očekivao sam, jer imamo stvarno vrhunske rezultate gledanosti", rekao je kratko.

Svi finalisti po kategorijama:

TV VODITELJ: Ivana Paradžiković

NAJBOLJI TV NOVINAR – Ivana Brkić Tomljenović, Andrija Jarak

DOMAĆA TV SERIJA – Na granici

TV EMISIJA –Provjereno

TV ZABAVA – Tvoje lice zvuči poznato

REALITY SHOW – Supertalent

NAJBOLJI GLUMAC – Janko Popović Volarić za ulogu u filmu Comic Sans

NAJBOLJA GLUMICA – Nadia Cvitanović za ulogu u filmu Osmi povjerenik.