70. dodjela Emmy nagrada održana je u ponedjeljak u Los Angelesu.

U Microsoft Theatreu u Los Angelesu sinoć je održana 70. dodjela prestižne televizijske nagrade Emmy, a po starom dobrom običaju okupila je brojne slavne face na crvenom tepihu.

Najviše pažnje ukrale su holivudske dame koje su se posebno sredile za ovaj event, jer ipak se radi o "televizijskim Oscarima", a uobičajeno, bila je ovo večer dobitnika i gubitnika kao i svaka dodjela nagrada.

Večer je prošla u znaku televizijskog sukoba između dva titana, HBO-a zahvaljujući serijama kao što su "Westworld", "Game of Thrones" i "Silicon Valley" te Netflixa zbog serija "The Crown", "Stranger Things" i "Black Mirror". Inače, ovo je bilo prvi put u posljednjih 18 godina da je Netflix imao više nominacija od svog protivnika.

Ova se nagrada dodjeljuje od davne 1949. godine, a bivša američka glumica Meghan Markle odbila je poziv da bude počasna gošća dodjele zbog nove životne uloge, one vojvotkinje. Šuškalo se kako će biti i nominirana za nagradu zbog uloge u seriji "Suits", no to se ipak nije dogodilo. A tko su bili dobitnici večeri, saznajte u nastavku.

Najboljom dramskom serija proglašena je "Game of Thrones", a humorističnom "The Marvelous Mrs. Maisel". Najboljim glumcem u dramskoj seriji proglašen je Matthew Rhys iz serije "The Americans", a glumicom fantastična Claire Foy iz hit serije "The Crown".

Matthew Rhys Emmy (Foto: Getty)

Claire Foy Emmy (Foto: Getty)

Thandie Newton proglašena je najboljom sporednom glumicom u dramskoj seriji zahvaljujući ulozi u "Westworldu", a Peter Dinklage najboljim sporednim glumcem za ulogu u "Igri prijestolja".

Thandie Newton Emmy (Foto: Getty)

Peter Dinklage Emmy (Foto: Getty)

Najboljim glumcima u humorističnoj seriji proglašeni su Bill Hader ("Berry") i Rachel Brosnahan iz "The Marvelous Mrs. Maisel". Najboljim reality showom proglašen je "RuPaul’s Drag Race", a najboljim voditeljem, logično, RuPaul.

RuPaul (Foto: Getty)

