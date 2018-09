Prvi put u areni ovosezonske farme svoje su snage odmjerile Đurđica i Maja, a na opće zadovoljstvo farmera, Đurđica se oprostila od showa. Pred našim kamerama priznala je kako je za nju izgledalo kratko iskustvo na farmi koje je bilo sve samo ne slatko.

Nitko od farmera pri odabiru prvog duelista nije skrivao animozitet prema Đurđi. Od odlaska na Farmu među prvima je preuzela ulogu sluge, a sukobi oko čistoće i higijenskog stanja na imanju, koje za Đurđu nije bilo prihvatljivo, doveli su je u nezahvalnu poziciju.

''Farma je nešto što stvarno nije baš bilo za mene, to je i moja mama odmah rekla da će tako biti, ali ponosna sam na sebe, izdržala sam neke stvari za koje nisam ni znala da mogu'', kazala je Đurđa Smoljanović.

Farma (FOTO: Dnevnik.hr)

Ipak, prijeći preko spavanja u prljavštini nije mogla.

''U prvom redu higijena, higijena mi je jako bitna, a na Farmi je dosta oskudna i to je ono što je mene ubilo, s čime se nisam mogla suočiti'', priznaje bivša farmerica.

Usprkos svemu, Đurđa se borila do kraja, a nakon izlaska, najmanje će joj nedostajati gazda Frane. Pred ostalim farmerima još je dug put do finala, no Đurđa već predviđa tko ima gen pobjednika.

Đurđica i Maja odmjeravaju snage u Farmi (Foto: Dnevnik.hr)

''Mislim da ima Ana zato što je dosta inteligentna, zna procijenit situaciju i svjesna je situacije u kojoj se nalazi, zna se ograditi i ima jedan oblik pravednosti koji iznosi u pravom trenutku'', iskrena je Đurđa.

Nakon što su izbacili najslabiju kariku te postavili Srećka za novog gazdu, tek sad na imanju slijedi napeta borba. Što je još otkrila Đurđa pogledajte u video prilogu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.