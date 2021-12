Đorđe Balašević je prije smrti obitelji ostavio oproštajno pismo, o čemu su njegovi najbliži tek sada odlučili javno progovoriti.

Obitelj legendarnog i neprežaljenog pjevača i kantautora Đorđa Balaševića otkrila je kako im je prije smrti ostavio oproštajno pismo i to tri mjeseca prije nego što je preminuo.

Olivera, Beba i Aleksa Balašević gostovali su emisiji "TV lica kao sav normalan svet" i ispričali da im je Đorđe poslao mail u studenom prošle godine i tako se oprostio od njih. Beba je priznala kako ju je živcirao ton kojim je njezin otac pisao jer im je dao upute što i kako trebaju raditi kada njega više ne bude.

"To nije bio spisak zahtjeva, već kao Kiplingova pjesma. Neće biti nikad objavljena jer je to nešto između njega i nas. Kad sam to dobila, nisam željela čitati. Sve nas je pripremio na to. Jedna od poruka je bila kako da se ponašamo kad 'plotun bljuvotina' krene na njegovu obitelj, govorio je kako da se odnosimo prema njegovom autorstvu. Mi to sada provodimo, kao čovjeku koji nam je ispunjavao sve želje", izjavila je Beba.

A Olivera dodala kako nije otišao razočaran, ali ni rezigniran.

Đorđe Balašević preminuo je 19. veljače ove godine, a mnogi obožavatelji se još ne mogu pomiriti s tim da više nije među nama i čuvaju uspomenu na njega u grupama na Facebooku, a u jednoj takvoj grupi nedavno su osvanule njegove nikad viđene fotografije, koje je podijelio njegov službeni fotograf Petar Kürschner Jr.

"Pozdrav svima! Šaljem par fotki s koncerata od Balaševića kojem sam godinama bio službeni fotograf. Đole je bio jedan jako drag čovjek, puno lijepih stvari sam doživio s njim. I dalje ne mogu vjerovati da više nije među nama. Nadam se da će vam se fotke sviđati!", napisao je fotograf uz fotografije kojima je obradovao, ali i raznježio brojne fanove pokojnog Panonskog Mornara.

Većina fotki nastala je na Đoletovim koncertima, no neke su i privatne, a na njima ga možemo vidjeti kako se druži s pokojnim Mustafom Nadarevićem, koji nas je napustio u studenom prošle godine, kao i one s pjevačem Šajetom.

Podsjetimo, Balašević je preminuo u 68. godini života u bolnici Novom Sadu od posljedica upale pluća, a bio je pozitivan i na koronavirus. Iza sebe je ostavio ožalošćene suprugu Oliveru i njihovo troje djece, a vijest o njegovoj smrti potresla je cijelu regiju.

