Camilu Morrone često se može vidjeti na ulicama Los Angelesa, a njezin dečko, slavni glumac Leonardo DiCaprio, s kojim je od 2017., od prošlog mjeseca je na filmskom setu u Bostonu.

Camila Morrone (23) jedna je od poznatih dama uvijek blistaju pa i u prirodnim izdanjima stoga nije čudno da je baš ona zarobila srce 23 godine starijeg holivudskog zavodnika Leonarda DiCaprija.

Glumica je privukla pažnju paparazza, koji nikako da je uhvate na njezin loš dan, dok je šetala psa Los Angelesom u društvu prijateljice. Camila je za tu priliku obukla seksi, svilenu haljinu s naglašenim dekolteom koju je uskladila sa sandalama.

Kosu je svezala u rep dok su joj šiške bile razbarušene i izgledala je kao da nije puno šminke nanijela na lice. Strani mediji su nedavno izvijestili da se Morrone i DiCaprio privikavaju na vezu na daljinu nakon što su većinu lockdowna provodili zajedno budući da su filmska snimanja bila odgođena te ih je to jako zbližilo.

Leonardo je od prošlog mjeseca na setu filma "Don't Look Up!" u Bostonu u kojem glumi i Jennifer Lawrence. "Dobro je poznato da kad se Leo uživi u svoj lik da je jako fokusiran da sve i svakoga oko sebe isključi", ispričao je izvor za američke medije.

Dodao je kako udaljenost utječe na njihovu povezanost jer iako često vode telefonske razgovore, mrzovoljni su i ne znaju o čemu bi pričali.

Inače, par je skupa od prosinca 2017. i to je jedna od najdužih veza koju je vječiti neženja DiCaprio imao dosad.

"Jako su zaljubljeni. Camila je njegova djevojka iz snova. Mlada je, slatka, jednostavna i sve je lako jer se slaže s njegovom obitelji, a i on s njezinom. Znaju se dugo i sve među njima dobro funkcionira", ispričao je ranije izvor blizak glumcu za ET Online.

Par je posebno zbližio lockdown zbog koronavirusa jer nije bilo snimanja za Leonarda koji je uvijek u gužvi, ali ni druženja s prijateljima. "Inače je jako neovisan, provodi dosta vremena s prijateljima, no zbog lockdowna je većinu vremena bio s Camilom. Voli provoditi vrijeme s njom", rekao je izvor.

DiCaprio i Morrone trude se čuvati svoju privatnost daleko od očiju javnosti i kada obavljaju obveze po Los Angelesu, često se pokušavaju zakamuflirati. No rijetko im to polazi za rukom.

Na popisu Leonardovih bivših djevojaka nalaze se manekenke Nina Agdal, Gisele Bündchen, Eva Herzigova i Bar Refaeli te glumice Kelly Rohrbach i Blake Lively, a šuškalo se i da je ljubio pjevačicu Rihannu. Navodno su ga sve one ostavile upravo zato što se nije želio vjenčati i skrasiti uz njih.

Ipak, one koje su ga uspjele najduže zadržati pokraj sebe su Gisele koja je s njim bila od 2000. do 2005. te Bar s kojom je bio u vezi od 2005. do 2011.