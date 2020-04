Carrie Symonds napisala je na Twitteru kako se osjeća bolje nakon što je tjedan dana provela u krevetu.

Zaručnica britanskog premijera Borisa Johnsona, Carrie Symonds, objavila je da je pozitivna na koronavirus, nekoliko dana nakon što je Johnson potvrdio da je zaražen.

"Protekli tjedan sam provela u krevetu sa simptomima koronavirusa. Nisam se trebala ni testirati jer sam se osjećala slabo, no nakon sedam dana odmora osjećam se snažnije. Imati koronavirus u trudnoći je zabrinjavajuće. Sve trudnice molim da se paze i da prate upute liječnika", napisala je Symonds na Twitteru.

I’ve spent the past week in bed with the main symptoms of Coronavirus. I haven’t needed to be tested and, after seven days of rest, I feel stronger and I’m on the mend.