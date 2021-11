Djeca Alberta od Monaka i princeze Charlene poslala su poruku svojoj majci natpisima koje su držali, a koji su rastužili mnoge.

Princeza Charlene nalazi se na liječenju u ustanovi izvan Monaka, otkrio je njezin suprug princ Albert, a za časopis People je istaknuo kako bi princeza na liječenju mogla ostati nekoliko tjedana.

Odluku da potraži medicinsku pomoć samo nekoliko dana otkako se vratila u Monaco iz Južnoafričke republike, gdje je provela 10 mjeseci odvojena od obitelji, Charlene je donijela zajedno sa suprugom i svojom braćom. U ekskluzivnom intervjuu princ je otkrio da je princeza bila fizički i psihički iscrpljena te da će njezino liječenje potrajati najmanje nekoliko tjedana.

"Kad se vratila iz Južnoafričke republike, nije se najbolje osjećala, a s vremenom je postalo jasno kako joj stvarno nije dobro. Nije se mogla nositi sa službenim obavezama, obiteljskim životom, kao ni životom općenito", kazao je Albert.

Objasnio je i kako bi njihova djeca, blizanci Gabriella i Jacques mogli otići u posjet majci kada za to dobiju odobrenje liječnika. Šestogodišnja djeca shvatila su da im majka nije dobro te su primijetila da nije "sasvim svoja", kako je rekao njezin suprug.

Francuski mediji tvrde kako je Charlene trenutačno u Švicarskoj, no nisu uspjeli otkriti gdje točno. Njezina djeca su tijekom naciolanlne proslave na prozoru kraljevske palače držala emotivne natpise, a njihove fotografije su obišle svijet.

"Mama, nedostaješ nam", "Volimo te mama", stoji na natpisima koje su držali Gabrielle i Jacques, dok je njihov otac stajao iza njih.

Svjetski mediji su se ponovno raspisali o problemima u braku "najtužnije princeze na svijetu" i princa Alberta, no on je sve ponovno negirao. "Ovo ću vjerojatno reći još nekoliko puta, no s našim brakom je sve u redu. Želim to razjasniti. Ovi problemi ne tiču se nas dvoje i potpuno su druge prirode", objasnio je princ te je dodao kako je njezino trenutačno stanje rezultat nekoliko faktora, koji su privatne naravi.

Podsjetimo, Charlene je početkom rujna hitno primljena u Južnoafričku bolnicu nakon što se onesvijestila zbog komplikacija uzrokovanih infekcijom koju je dobila u svibnju. Njezin brak s Albertom intrigirao je javnost i prije navodnog bijega u Afriku.

Charlene je, inače, bivša olimpijska plivačica, a kada se udala za princa, u brak je ušla u suzama nakon što je navodno čak i pobjegla iz Monaka. Uoči vjenčanja saznala je da 63-godišnji Albert ima izvanbračno dijete, i to u trenutku kada je u Parizu isprobavala vjenčanicu u kojoj se prošetala do oltara.

Albert i Charlene upoznali su se 2000. godine, a deset godina kasnije objavili su zaruke. Njegove brojne afere okaljale su njihovu ljubav već odavno, a navodno su njegovi odvjetnici Charlene rekli da može otići nakon što mu rodi muškog nasljednika. Ona nikada o tome nije progovorila u javnosti, a navodno će zbog svog truda dobiti i pozamašnu svotu kada konačno odluči napustiti kneževinu Monako.

