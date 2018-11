Maja Vračarić nekada je bila misica i voditeljica, danas živi i radi u Zagrebu, no Vukovar ne zaboravlja.

Ususret 27. obljetnici pada Vukovara koji je postao simbol stradanja i velikog herojstva, razgovorali smo s bivšom misicom, a danas direktoricom Direkcije Miss Hrvatske za Miss svijeta, ponosnom Vukovarkom Majom Vračarić.

Iako je danas direktorica prestižnog izbora, Maja je nekada i sama hodala pistom. Bilo je to davne 1996. godine kada je na izboru za Miss Hrvatske ponosno predstavila svoj Vukovar i to na nagovor legendarne modne agentice Tihane Harapin-Zalepugin. Lijepe, ali i simpatične i poduzetne Maje sjećate se i kao voditeljice nekad popularne emisije "Kolo sreće" s legendarnim Oliverom Mlakarom.

Iako danas živi i radi u Zagrebu, Maja baš nikada ne zaboravlja svoj Vukovar, a evo što nam je otkrila u intervjuu o sjećanjima te vraćanju u rodni grad.

1. Kako je izgledalo tvoje odrastanje u Vukovaru?

Moje odrastanje u Vukovaru je bilo kao svako drugo djetinjstvo u manjem gradu. Vrtić, škola, igranje gumi gumi ispred zgrade, skrivača, radili smo predstave za naše mame, bake i susjede, ali smo naplaćivali ulaz da si možemo poslije počastiti sladoledom... Jednom rječju bezbrižno djetinjstvo...

2. I rat si proživjela tamo... Čega se najviše prisjećaš iz tih dana? Jesi li izgubila koga bliskog?

Za razliku od mnogih mojih prijatelja i sugrađana ja nisam izgubila nikog bliskog. Da, provela sam u podrumu neko vrijeme dok mama nije pronašla način da izađemo iz Vukovara. Bombe, granate, rušenja, strah hoćemo li izaći živi ili je to kraj, to mi se stalno motalo u glavi. Moje djetinjstvo je prestalo s 12 godina. Ali ne žalim se, ipak smo uspjeli izaći kroz kukuruzišta u posljednji tren prije zatvaranja svih izlaza iz Vukovara. Neki nisu i prošli su pakao...

3. 1996. godine postala si Miss Sisačko-moslavačke županije i iako nisi pobijedila na izboru za Miss Hrvatske, privukla si itekako pažnje te učinila Vukovarce ponosnima... Koliko su pobjeda i odlazak u Split na daljnji izbor bili važni za tebe?

Da, bila sam Miss Sisačko-moslavačke županije, što je za mene bilo veliko iznenađenje, jer naravno da nisam to očekivala. Onda je uslijedilo polufinale u Umagu pa finale Miss Hrvatske u Splitu. To mi je bilo vrlo stresno. Kad sam vidjela druge djevojke, nije mi bilo jasno što ja tu radim... Imala sam malo samopouzdanja i milijun pitanja, ali tu su mi članovi tadašnje Direkcije davali odgovore. Zato razumijem što djevojke koje se natječu na izboru prolaze, jer sam i sama to prošla i savršeno mi je jasno. Nakon izbora moj život je krenuo u smjeru televizije i "Kola sreće".

4. Danas si direktorica licence Miss Hrvatske za Miss svijeta i živiš u Zagrebu s kćeri... Posjećuješ li Vukovar, koliko često i koliko te boli doći u grad kojeg mnogi nazivaju "gradom duhova"?

Dio obitelji mi je u Vukovaru tako da dio ljetnih praznika provedemo i u Vukovaru. Radimo i županijski izbor Miss Vukovarsko-srijemske županije tako da i poslovno boravim u Vukovaru često, ali opet ne dovoljno koliko me srce vuče. "Grad duhova" će ostati za nas grad duhova, jer puno prijatelja, poznanika, sugrađana nema. Ubijeni su, mučeni i nestali ... Njihovo prisustvo nedostaje i fali svakome od nas.

5. Što se po tebi treba učiniti za Vukovar da stvari postanu bolje?

Vukovar ne postoji jedanput godišnje i to 18.11. U njega treba konstantno ulagati. Iako ne mogu reći da gradska vlast na čelu s gradonačelnikom nije divno obnovila grad. Šetnjica uz Dunav je obnovljena, vodovod se obnavlja, nova tržnica je u funkciji, centar je sređen... Radi se, jedino još nedostaje radnih mjesta. Mladi ljudi su bez posla... To je problem.

6. Planiraš li se jednog dana vratiti tamo?

Ne znam sto život nosi...nisam nikad planirala živjeti u Zagrebu, pa sam u njemu već 27 godina. Tako da ne planiram, živim dan po dan najbolje sto mogu i s vjerom u bolje sutra. Gdje će me odvesti ne znam, pa možda natrag u i Vukovar.