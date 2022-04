Dino Jelusić se pohvalio fotkom iz Los Angelesa, a brojni obožavatelji pisali su mu redom pohvale u komentarima.

Pjevač Dino Jelusić (29) na Instagramu se pohvalio da je trenutačno u Los Angelesu, gdje je s grupom Whitesnake odradio prvu probu. S kultnim bendom Dino kreće na veliku svjetsku turneju.

"To je to", "Legenda", "Jedva čekam vidjeti te na pozornici s njima", "Dvoje talentiranih ljudi", "Bravo", "Sjajan posao Dino, šaljem svu ljubav", "Pravi si sretnik", samo su neki od komentara koje su mu pisali obožavatelji. Jelusić je na fotki pozirao s Davidom Coverdaleom, a bend Whitesnake će u srpnju doći i pred zagrebačku publiku.

Dino je postigao ogroman uspjeh članstvom u legendarnom hard rock bendu i jednom od najvećih svih vremena.

Pjevač je prije nekoliko mjeseci za In magazin ispričao sve o suradnji s Whitesnakeom te se prisjetio prvog susreta s Davidom Coverdaleom. ''Obratio mi se, ovako je rekao: 'Well done, great job!' To je bilo to, ja nisam tip koji će se uvaljivati. I onda je došao poziv prije mjesec i pol, mislio sam da me netko maltretira i pranka. Na kraju je ispalo da se on stvarno sjetio mene, pročekirao me na YouTubeu'', rekao je Dino za In magazin.

Poziv da se pridruži kultnom bendu stigao je s drugog kraja svijeta u dva sata po noći, a tek sutradan ovaj je mladi glazbenik shvatio što se zapravo dogodilo. ''Nazvao me dan kasnije, rekao je da je impresioniran mojim sviračkim sposobnostima, da mrvicu preopasno pjevam i rekao je da mu se jako sviđaju moje ideje što se tiče pisanja pjesama i da bi volio da dođem što prije u Ameriku da radimo na nekakvim idejama. Čast mi je što je rekao da želi da budem zadnji član Whitesnakea, da budem taj magnificent seven'', rekao je za In magazin.

Lijepa glumica nakon tri ljubavna kraha izgleda bolje nego ikad, a novu priliku za ljubav dala je 15 godina mlađem frajeru! +22

Stotine obožavatelja ispratile popularnog pjevača na posljednji počinak, neutješna supruga se emotivnim govorom oprostila od njega +27