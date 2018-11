Diane Kruger i Norman Reedus postali su roditelji.

Holivudska glumica Diane Kruger i njen glumački kolega Norman Reedus postali su roditelji, potvrdio je magazin People, no još uvijek nisu otkrili spol djeteta, ime, kao ni točan datum njegova ili njezina rođenja.

41-godišnja glumici ovo je prvo dijete, a njenom dečku Normanu, koji ima 19-godišnjeg sina iz braka s glumicom Helenom Christensen, drugo.

Tijekom trudnoće Diane dugo nije željela službeno potvrditi vijest o trudnoći, unatoč silnim glasinama koje su kružile, no priznala je kako se s Normanom osjeća drugačije. Vijest je potvrđena ove godine u svibnju tek nakon Filmskog festivala u Cannesu gdje se pojavila odjevena u široke haljine kako bi što uspješnije sakrila trbuh. No to više nije bio lak zadatak.

"Dogodile su mi se određene stvari koje više neću prihvaćati. Mislim da kada ste s nekim u dugoj vezi, počinjete smišljati izgovore i raditi puno kompromisa koji su nužni da veza uspije. Ali mislim da sam na takvim stvarima nešto naučila i neće više pristajat na njih. Što sam starija sve više se fokusiram na ljude koje imam, mamu, bratu, djeda i svog dečka. Želim živjeti u sadašnjosti i ne previše brinuti o budućnosti", priznala je Diane i otkrila kako su je brojni ljudi u prošlosti razočarali.

Diane i Norman u vezi su tri godine, nakon što je ona prekinula s glumcem Joshuom Jacksonom.