Diane Keaton snimljena je u Palm Springsu u visokim čizmama zmijskog uzorka i dugoj košulji, a na fotografijama ne sliči na sebe.

Oskarovka Diane Keaton (75) šarmira gledatelje već više od 45 godina i malo je onih koji ne znaju za nju.

Do sada je snimila preko 55 filmova, a rado je viđeno lice i na svim holivudskim događajima pa teško može prošetati ulicom bez da je itko prepozna. No na najnovijim fotografijama koje su snimili paparazzi, morate ćete dvaput pogledati kako biste se uvjerili da je to zbilja ona.

Glumica je ovog tjedna snimljena Palm Springsom gdje je plijenila pažnju iz drugačijih razloga nego inače. Prošetala je ulicom u čizmama iznad koljena zmijskog uzorka s vrtoglavo visokom potpeticom u kojima nije mogla proći neopaženo, a iskombinirala ih je i samo s dugačkom košuljom, no zbog perike koju je nosila, rijetki su prepoznali da se radi o slavnoj glumici.

U seksi mladenačkom izdanju još je jednom pokazala i da su godine za nju samo broj, a njene fotke brzo su preplavile društvene mreže gdje je za svoj novi look dobila same komplimente.

No iako je golemim odmakom od svojeg prepoznatljivog stila očarala fanove, strani mediji pišu da se najvjerojatnije radi samo o privremenoj transformaciji za novu ulogu, jer Diane u Palm Springsu trenutno snima film "Mack & Rita".