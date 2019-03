Detalji ljubavnog života Michaela Jacksona i Lise Marie Presley objavljeni su u knjizi "The Magic and The Madness".

Detalji iz knjige o životu Michaela Jacksona "The Magic and The Madness" autora J. Randyja Taraborrellija, koji je ujedno bio Michaelov blizak prijatelj od djetinjstva više od 40 godina, izazvali su lavinu komentara i reakcija.

Najveći interes izazvalo je poglavlje koje govori o ljubavnom životu Michaela i njegove prve supruge Lise Marie Presley, a koji je opisan do najsitnijih detalja, pa čak i onih iz spavaće sobe, prenosi britanski The Sun.

“Prvi put kad je nakon seksa upalila svjetlo, on je skočio iz kreveta i otrčao u kupaonicu kako ga ne bi mogla vidjeti. Vratio se 20 minuta kasnije, kompletno našminkan, u svilenom ogrtaču. Volio je nositi nakit u krevetu. Često su igrali seksualne igrice i glumili određene uloge, ali Lisa nikad nije rekla koje su to točno uloge bile”, napisao je u svojoj knjizi Taraborrelli i dodao da Lisa svog supruga nikad nije vidjela bez šminke.

Tako ga je jednom prilikom htjela iznenaditi, ali je na kraju sama ostala iznenađena nakon reakcije preminulog pjevača.

"Nemoj me gledati", vrisnuo je tom prilikom Michael i pobjegao u kupaonicu, tvrdi Taraborrelli.

Lisa i Michael u braku su bili od 1994. do 1996. godine. Do razvoda je došlo jer Lisa nije ostala trudna, a Michael je bio opsjednut idejom da dobiju dijete, pa su se često i svađali.

Upoznali su se 1975. godine, kada je Lisi bilo tek sedam godina, na njegovu koncertu u Las Vegasu, no intenzivno su se počeli družiti tek 17 godina kasnije. 26. svibnja 1994. godine svijet je šokirala vijest o njihovu vjenčanju, koje je održano u Dominikanskoj Republici.

Lisa je 2010. godine otvorila srce i iskreno progovorila o braku s Michaelom, priznavši kako su na početku stvari bile normalne.

Ipak, dugo se šuškalo kako je Lisa iskoristila preminulog kralja popa kako bi se proslavila i pomogla vlastitoj pjevačkoj karijeri, koja nije krenula uzlaznom putanjom iako su je svi poznavali kao kći slavnog Elvisa Presleya. Ona je te navode zanijekala.

"Nikad se nisam osjećala ugodno kada bi se našla u centru pozornosti. Ne volim veliku pažnju. Voljela sam biti kraj njega i brinuti se o njemu", izjavila je svojevremeno Lisa.

Nakon Michaela udavala se još dva puta. S glumcem Nicholasom Cageom bila je u braku od 2002. do 2004. godine, a s gitaristom Michaleom Lockwoodom od 2006. do 2016. godine.

Isplivali detalji bizarnog vjenčanja Michaela Jacksona i medicinske sestre, što se to tamo događalo?

Šokantne optužbe na račun preminulog kralja popa: ''Kupio mi je ranč, a onda me svakodnevno silovao na imanju''