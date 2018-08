Robert McCall nastavlja borbu za pravdom u nastavku napetog akcijskog trilera!

Nakon odličnih kritika i reakcija publike na original iz 2014. g. fanovi i oni koji će to tek postati mogu odahnuti – nastavak akcijskog trilera ovog kolovoza stiže u kina! Priča o uroti i osveti s puno akcije i odličnom glumačkom postavom prikovat će vas za kino sjedala. I to s razlogom.Dvostruki dobitnik nagrade Oscar®i redateljponovno udružuju snage i donose nam nastavak koji smo čekali četiri godine. Riječ je o filmu(The Equalizer 2) u kojem Washington ponovno glumi Roberta McCalla, akcijskog junaka i borca za pravdu. Akcijski triler „Pravednik“ bio je najbolje ocijenjeni film s cenzorskom oznakom „R“ u povijesti kompanije Sony Pictures te je nastavak bio očekivan i jedva dočekan. Washington je već tada izrazio svoju zainteresiranost za snimanjem nastavka te mu je ovoDa suradnja Washingtona i redatelja Antoinea Fuque uvijek rezultira uspješnim ostvarenjima dokaz je i film „Dan obuke“ iz 2001. kada je Washington osvojio Oscara u kategoriji glavne muške uloge.

Kao i original, film „Pravednik 2“ temeljen je na istoimenoj seriji iz 80-ih koja se emitirala pune četiri sezone i u čijoj je jednoj epizodi čak glumila Melissa Leo – glumica koja se pojavljuje i u ovom filmu. Osim nje i Denzela Washingtona u filmu glume i Pedro Pascal (serije Game of Thrones, Narcos) te Bill Pullman, koji je glumio i u originalu.





Nakon prvog „Pravednika“ (2014.) u kojem smo upoznali Roberta McCalla (Denzel Washington), bivšeg pripadnika specijalnih postrojbi koji je lažirao vlastitu smrt kako bi ostatak života proveo u miru što mu na kraju nije pošlo za rukom, u nastavku „Pravednik 2“ Robert McCall (Denzel Washington) nastavlja raditi ono što najbolje zna – boriti se za pravdu i spašavati one kojima je potrebna pomoć. Kada mu bivšu šeficu i jedinu prijateljicu otmu i ubiju u organiziranoj uroti, Pravednik (Denzel Washington) upušta se u osvetu. Tijekom svoje osvetničke misije susreće se s najiskusnijim ubojicama a možda čak i sebi ravnima. Ali Robertu McCallu strah je nepoznanica. On rješava probleme koje slabiji ne mogu sami riješiti jer on je – Pravednik.

Film „Pravednik 2“ od 15. 8. u kinima i IMAX-u!