Dennis Quaid na vrhuncu slave proživljavao je neke od najtežih dana u životu i pokušavao se boriti s ovisnošću o teškim drogama.

Holivudski glumac Dennis Quaid progovorio je o najtežim danima u životu i vrhuncu ovisnosti o drogama s kojom se borio, periodu u kojem je svakog dana konzumirao čak dva grama kokaina.

U iskrenom intervjuu Dennis je progovorio o lošim navikama iz prošlosti i o trenutku u kojem je sam sebi odlučio pomoći i prijaviti se na odvikavanje.

64-godišnji glumac priznao je kako je kokain uzimao svaki dan u trenucima vrhunca slave 80-ih godina, kada su se čak i honorari za snimanje filmova, osim u novcu, isplaćivali u znatnim količinama opojnih sredstava.

Dennis je tonuo sve dublje i dublje u svoju ovisnost i pokušavao je prestati drogirati se, no bezuspješno.

"Volio sam kokain. Volio sam izlaziti van. No imao sam to jedno iskustvo, u svom nesvjesnom stanju, u kojem sam samog sebe vidio mrtvog i kako gubim sve za što sam radio cijelog života. Nakon toga sam odlučio otići na odvikavanje", ispričao je Dennis u intervjuu za The Sunday Times.

Uz kokain, bio je ovisan i o alkoholu, no trijezan je posljednjih deset godina.

"Počeo sam piti ponovno jer alkohol nikad nije bio moj problem. Nikad se nisam volio osjećati pijano. Uzeo bih kokain i nakon toga bih popio alkohol samo da se umirim", izjavio je.

Stoga nije čudo da je odlučio krenuti iznova. Propala su mu tri braka, posljednji s agenticom za nekretnine iz Texasa Kimberly Buffington, nakon što su zajedno proveli 14 godina.

"Mislim da ti razvod zapravo oduzima vlastiti identitet. Nešto poput smrti. Jer tvoj je identitet umotan u vezi s nekim i ako ta veza prestane postojati... tko si ti?" pita se glumac.

No niti jedan Dennisov razvod nije izazvao toliko zanimanje javnosti kao onaj s glumicom Meg Ryan jer 90-ih godina upravo su oni bili jedan od zlatnih holivudskih parova.

Razvod je čak komentirao tadašnji predsjednik SAD-a Bill Clinton.

"Kada je objavljena vijest da smo se Meg i ja razveli, nazvao me iz aviona. Nalazio se negdje iznad Atlantika, baš nakon što su pregovori s Palestinom propali. Ne znam kako me pronašao, ali uspio je. Htio mi je samo reći da misli na mene", otkrio je Dennis.

On i Bill postali su prijatelji nakon što je glumac bio pozvan na državnu večeru održanoj u čast španjolskog kralja. Billova supruga Hillary jednom je prilikom bila izvan grada pa je on odlučio pozvati Dennisa na partiju golfa za vikend.

"Bili smo samo on i ja. Igrali smo golf, vozili se u predsjedničkoj limuzini i svratili na sendviče. S vremenom sam ja postao sve bolji u golfu, ali njega nitko nije mogao nadmašiti. Bio je najpametniji čovjek kojeg sam sreo i jako drag prema meni", izjavio je Dennis.

Nakon razvoda bivši supružnici ostali su u dobrim odnosima, a roditelji su danas 26-godišnjeg sina Jacka.

"Imao sam 38 godina kada je on rođen. I tada sam shvatio da mi je život gotov. Više si nisam mogao dopustiti nikakva izlete i iskustva bez grižnje savjesti. Možda malo pretjerujem, ali postao sam tada odgovoran za nekog drugog na ovom svijetu i to će zauvijek biti tako. Pa i moja se majka dandanas brine za mene", zaključio je glumac.

Osim Jacka, Dennis je otac osmogodišnjim blizancima Thomasu Booneu i Zoe Grace, koje je dobio s posljednjom suprugom Kimberly.

"To je bilo durgačije. Dobio sam ih dvoje u jednom trenutku. Dobra je strana priče da automatski imaju prijatelja za igru, a teža je strana da sve moraš raditi dvostruko", opisao je čari svog roditeljstva.

Danas više ne planira imati djece, ali ne odustaje od potrage za novom ljubavi. Tako je trenutno u vezi s 32-godišnjom francusko-kanadskom manekenkom Santom Auzinom.

"Upoznao sam Santu brzo nakon prekida s bivšom suprugom. Odlučio sam biti sam, ali dogodila se ljubav", priznao je Dennis, koji je, čini se, loše dane ostavio daleko iza sebe.