Denis Barta glasovima gledatelja plasirao se direktno u finale showa Supertalent.

Poslije direktnog plasmana u finale showa Supertalent, upitali smo oca Denisa Barte što osjeća u ovom tako velikom trenutku za njihovu obitelj.

''Osjećam veliku zahvalnost prema svima onima koji su glasali za Denisa. On će sigurno u finalu dati sve od sebe, zaista će iznenaditi mnoge koji ga budu gledali. Kao što sam već rekao, ovo je Denisova podrška osobama s invaliditetom i roditeljima te djece. Samo im želimo poručiti - radite sa svojom djecom, postići ćete uspjeh, jednostavno mi smo zadovoljni svojim životom i svojim radom. Hvala još jednom svima koji su glasali za Denisa i Denisov rad. Vjerujte mi da će Denis u finalu opravdati ovo što je dosad dobio. Toliko sam uzbuđen da ne znam što bih rekao'', Denisov otac svim se srcem zahvalio na ogromnoj podršci gledatelja koji prate Supertalent.

A Denis je u četvrtoj polufinalnoj emisiji ovog showa oduševio i žiri izvedbom pjesme ''Ostala si uvijek ista'' Miše Kovača.

'Ja mislim da je svaka riječ suvišna i neadekvatna. Denis je supertalent, vi ste super otac i i super čovjek, vi ste van svake kategorije. Ja nekako smatram da moj život bez glazbe ne bi imao smisao, a onda gledam Denisa i shvatim da bez Denisa i njegove glazbe naš život ne bi bio bogat i oplemenjujuć'', Martinine su riječi.

Kad je njegova izvedba u pitanju, emotivna je bila i Maja Šuput.

''Postoje nastupi kao kad je Denisov kad je glupo reći koliko je on bio sjajan. Ovo što je on izveo... Ti spadaš u heroje, a ne samo u supertalent. On je poseban, mi nismo bitni, on je bitan. Možeš biti najponosniji jer si bio fenomenalan'', dirnuta je bila Maja njegovim nastupom.

I Janku je bilo teško naći prave riječi.

''Ti i tvoja obitelj ste inspiracija za nas. Hvala ti'', bio je kratak.

Davor mu je čestitao na nastupu.

''Malo je reći da si supertalent, ali ne znam da li postoji nešto više od toga'', ganut je bio Davor.

Najnovije informacije prati na službenoj stranici Supertalenta.