Demi Rose na Instagramu često objavljuje golišave fotografije i ističe svoju bujnu figuru, a ovoga je puta nasmašila i samu sebe.

Skoro 15 milijuna pratitelja influencerice Demi Rose ostali su zatečeni njezinim posljednjim fotografijama na kojima je istaknula svoju bujnu pozadinu u kupaćem kostimu neobičnog kroja.

25-godišnja manekenka pohvalila se kako uživa na Maldivima i to u kupaćem kostimu zebra uzorka u kojem nije ništa ostavila mašti. U prvom je planu bila njezina bujna stražnjica, a iako je bila zakopčana do grla, mamila je poglede i komentare. Pozirala je uz ocean, a maknula je i svoju dugačku kosu kako bi dala do znanja što želi da se najviše vidi.

Demi se proslavila na društvenim mrežama upravo zahvaljujući svojoj bujnoj pojavi, a Instagram senzacija odlučila je nastaviti ljetovanje, nakon što je uživala na nekima od najpopularnijih svjetskih destinacija.

Rose je prije nekoliko mjeseci ispričala i kako se nosila sa smrću oba roditelja. Naime, manekenkin otac preminuo je krajem 2018. godine, a samo sedam mjeseci kasnije morala se oprostiti i od majke Christine. Rose je poznata po golišavim fotkama koje redovito objavljuje na društvenim mrežama, a milijuni njezinih pratitelja često je obasipaju komplimentima.