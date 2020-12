Manekenka Demi Rose svojim golim fotkama na Intagramu je u samo godinu dana prikupila oko 4 miilijuna novih pratitelja, sada ih ima preko 15.

Bujna britanska manekenka Demi Rose proslavila se kratkom avanturom s reperom Tygom, a zatim isključivo golišavim fotografijama na Instagramu.

Savršeno tanak struk, obli bokovi i iznimno raskošne grudi zaštitni su znak te "džepne Venere" od samo 157 centimetara koja svojim fotkama zaokuplja pažnju obožavatelja iz svih krajeva svijeta.

U samo godinu dana, Demi je dobila više oko četiri milijuna novih pratitelja na Instagramu, što je skoro cijela jedna Hrvatska, i sada ih broji preko 15 milijuna, pa se može zaključiti da je za nju 2020. bila jako dobra.

Osim slave na društvenoj mreži, golišave fotke donijele su joj i milijune na bankovnom računu zbog čega si može priuštiti da sada radi isključivo kao Instagram model, a svoj posao, očigledno, obavlja jako dobro.

Obline na Instagramu obično ističe oskudnim krpicama, a nerijetko pozira i potpuno gola te svakom novom fotografijom iznova uspijeva nadmašiti samu sebe i iznenaditi obožavatelje koji je uvijek obasipaju stotinama tisuća lajkova.

Njezina svakodnevica su i putovanja na egzotične destinacije pa dosta vremena provodi u bikinijima koji su joj obično premali.

A iako danas uživa u slavi i bogatstvu, nije joj uvijek bio lako.

U novom intervjuu za Daily Mail progovorila je o vršnjačkom nasilju kada joj je bilo 14 godina, čemu djelomično može i zahvaliti svoju današnju popularnost.

"Maltretirali su me u školi i htjela sam steći prijatelje izvan tog okruženja, pa sam većinu vremena provodila na internetu", ispričala je.

"Jako me zanimala virtualna stvarnost kad sam bila dijete i uvijek sam visjela za računalom. A onda se pojavio My Space i ja sam pronašla svoj poziv", dodala je Demi koja se proslavila nakon što su njezine fotografije s plaže preplavile društvene mreže i postale viralan hit.

Iste su fotografije završile i na lažnim profilima, ali i stranicama za odrasla, bez njezina dopuštenja.

"Napravila sam Instagram kada sam vidjela da lažni profil s mojim fotografijama ima 3000 sljedbenika, na što sam bila i jako ljubomorna", prisjetila se.

"Mislila sam se kako netko može dobiti toliko sljedbenika koristeći moje fotografije. Tada sam odlučila otvoriti vlastiti profil, a ostalo je povijest", kazala je Demi.

A iako to ne radi često, ovo nije bio prvi put da je progovorila o svojem privatnom životu i teškom djetinjstvu.

"Napastovali su me dok sam bila dijete, maltretirali su me u školi te su me povrijedili brojni bliski ljudi. Prošla sam i veliku tugu kada sam izgubila dvoje ljudi koje volim najviše na svijetu. Još pokušavam sve to preboljeti, ali shvaćam da me sve to oblikovalo u osobu kakva sam danas", priznala je Demi još ovog ljeta i na Instagramu.

Rose je krajem 2018. godine preminuo otac, a samo sedam mjeseci kasnije morala se oprostiti i od majke Christine.