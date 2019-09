56-godišnja glumica Demi Moore posljednjih dana promovira svoje memoare pod nazivom "Inside Out".

Demi Moore ne prestaje šokirati svojim izjavama.

56-godišnja američka glumica Demi Moore posljednjih dana promovira svoje memoare pod nazivom "Inside Out" u kojima je otkrila brojne detalje šestogodišnjeg braka s 15 godina mlađim bivšim suprugom Ashtonom Kutcherom.

Demi je i ranije otvoreno govorila o tome kako ju je Ashton varao, a pojavila su se dva imena, Brittney Jones i Sara Leal. Također, Demi je istaknula kako ju je mlađahni ljubavnik često nagovarao na seks utroje, a ona bi pristajala na to kako bi mu pokazala da je "cool supruga".

"Htjela sam mu pokazati koliko zabavna i odlična mogu biti, no znam da je to bila pogreška", napisala je Demi te istaknula kako im je problem u odnosu koji je započeo 2003. godine stvarala velika razlika u godinama. Demi je često imala osjećaj da "kaska" za atraktivnim suprugom. Par je prošao i kroz bolni pobačaj nakon kojeg su prekinuli, no brzo su obnovili vezu te se odlučili vjenčati. Brak je potrajao do 2011. godine.

Glumica je prošlog ponedjeljka sudjelovala i u emisiji "Good Morning America", u kojoj se raspričala o silovanju koje je proživjela sa samo 15 godina i koje je na njoj ostavilo brojne psihičke probleme.

"On je za to mojoj majci platio 500 dolara. Bio je stariji muškarac koji je sjedio u našoj kući s ključem kad sam jednu večer došla doma. To je bilo silovanje i srcedrapajuća izdaja koju je muškarac otkrio okrutnim pitanjem 'kakav je osjećaj kada te majka za 500 dolara proda da budeš ku**a?" ispričala je te šokirala javnost.

Naime, Demina majka bila je alkoholičarka i ovisnica o tabletama, a kao tinejdžericu vodila bi je u barove kako bi ih muškarci primijetili te ih častili pićem. Jednom prilikom njezina se majka namjerno predozirala tabletama, pa ju je tada 12-godišnja glumica oživljavala na podu stana te joj rukama vadila tablete iz usta.

Iako su joj djetinjstvo i rana mladost bili puni trauma, Demi je novu sreću našla u svjetskoj slavi i popularnosti koju je stekla svojim filmovima. Osjećaj da ju ljudi obožavaju neizmjerno joj je godio, no ljubavnu sreću nije pronašla u niti jednom od tri braka koja ima iza sebe, zbog čega je jedno vrijeme okorjelo pila.

Ipak, otkrila je da je tek s Ashtonom i njegovim varanjem dotakla samo dno te je ostala slomljenog srca i niskog samopouzdanja. Najveća utjeha glumici danas su njezina djeca, a nekako imamo osjećaj da ćemo još svašta saznati iz ovih memoara koji će danas, 24. rujna, ugledati svjetlo dana.