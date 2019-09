Demi Lovato na društvenim je mrežama objavila fotografiju u bikiniju i priznala svoj najveći strah.

Slavna pjevačica Demi Lovato već se neko vrijeme suočava s kritikama javnosti koje dobiva na račun svog izgleda, na što je reagirala objavivši fotografiju u bikiniju na kojoj se vide sve njezine takozvane nesavršenosti.

27-godišnja pjevačica time se zapravo suočila sa svojim najvećim strahom, što je i sama priznala, hrabro pozirajući u bikiniju leoparad-uzorka.

"Ovo je moj najveći strah. Neobrađena fotografija mene u bikiniju. I znate što, to je celulit. Doslovno sam toliko umorna sramljenja svog tijela, uređivanja fotografija (da, druge fotografije u bikinijima bile su uređene - mrzila što sam to učinila, ali to je istina) da drugi misle da predivna, ali to jednostavno nisam ja. Želim novo poglavlje u svom životu, da mogu biti autentična radije nego da pokušavam ispunjavati nečije tuđe standarde. Pa, eto me, bez srama, bez straha i ponosna što posjedujem tijelo koje je kroz puno toga prošlo i koje će me nastaviti oduševljavati kada jednog dana, nadam se, rodim", napisala je između ostalog Demi u podužem statusu na profilu na Instagramu.

Podršku su joj iskazale brojne zvijezde poput plus-size manekenke Ashley Graham, glumica Jenne Dewan, Jamie Lee Curtis i Ashley Greene.

Demi se u prošlosti borila s poremećajima u prehrani, depresijom te sama sebi nanosila ozljede, a završila je u bolnici zbog predoziranja. Danas se koristi društvenim mrežama kako bi educirala svoje obožavatelje i pratitelje o mentalnom zdravlju, a već se duže vrijeme zalaže i za prava homoseksualaca.