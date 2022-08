Ispravak članka o koncertu Jure Stublića i grupe Film u Dubrovniku od dana 16.07.2022., objavljenog dana 17.07. na DNEVNIK.HR.

Iako niste prisustvovali koncertu, odlučili ste objaviti recenziju koncerta Jure Stublića i grupe Film u Dubrovniku održanog dana 16.07. pod naslovom "Jura Stublić teturao po pozornici u Dubrovniku pa se poslužio pićima iz prvih redova publike!" Kao izvor Vaših informacija naveli ste Dubrovački dnevnik. a objavili ste informacije koje se u Dubrovačkom dnevniku uopće ne navode.

Navodite... Jura Stublić održao koncert u Dubrovniku, na kojem je imao problema s održavanjem ravnoteže, ali i pjevanjem..." zatima da je gospodin Jura Stublić na koncert "stigao poprilično veselo raspoložen..." te da je "...uzeo nekoliko čaša s alkoholnim pićem od ljudi iz prvih redova, a poslužio se i bocom..." te dalje "...unatoč malim poteškoćama s teturanjem i održavanjem ravnoteže na pozornici atmosfera je bila odlična..."

Tako ste se poslužili portalim koji provode medijski linč nad umjetnikom koji je "kriv" jer je održao sjajan koncert s originalnim umjetničkim izražajem. Novinari tih portala, koji također nisu prisustvovali koncertu, također se pozivaju na Dubrovački dnevnik ali sami nadodaju uvredljive tvrdnje i klevete o događajima kojima nisu prisustvovali, niti su ih čuli, niti vidjeli, niti ih Dubrovački dnevnik navodi.

Nakon što smo pregledali opsežne foto i video materijale iz više izvora, nismo pronašli niti jedan dokaz da bi gospodin Jura Stublić teturao na bini, niti da bi profesionalnost i kvaliteta njegove izvedbe na pozornici na bilo koji način bila umanjena. Pogledate fotografiju s nastupa koja prikazuje gospodina Juru Stublića u stabu Let Ptice (fotografija u prilogu) koja svjedoči da je kleveta o alkoholiziranosti i teturanju i problemima s održavanjem ravnoteže na pozornici neutemeljena laž. Napominjemo da je koncert završio tako da je Jura plesao pogo na odjavnu pjesmu Davida Guette, a što svakako opijena osoba ne može.

Također niste objavili da se koncert održavao u sklopu Craft Beer Festivala u kontekstu kojeg je Stublićeva izvedba rituala nazdravljanja s povikom "Živjeli!" i kušanja piva ponuđenog od publike u obliku nekoliko malih gutljaja bila vrhunac koncerta, uz odobravanje publike, sasvim primjerena manifestaciji i ambijentu tople ljetne noći i Dubrovniku kao simbolu slobobe i slobode umjetničkog izražavanja.

Dubrovnik je slavan grad ugodnog radosnog načina života Mediterana. Festival se u Dalmaciji zove fešta i svi znamo da se na fešti pije i piva do zore, a Vi biste gospodinu Juri Stubliću htjeli zabraniti da na festivalu piva kuša pivo te od njega zahtjevate askezu.

One trenutke najveće slave kad gospodin Jura Stublić zaustavi bend, koji prestane i svirati i pjevati te samo publika gromoglasno pjeva i plješće, neki šaptači kleveta koriste protiv Jure pa kažu: "on ima problema s pjevanjem, on izbjegava teške dionice, pa zar ne vidite da on uopće ne pjeva, samo publika pjeva".

Gospodin Jura Stublić izvodi uglavnom samo svoje pjesme i ima puno pravo svoja autorska djela izvoditi kako god želi. Njegova želja je svojim mladim glazbenicima ostaviti prostora da demonstriraju svoj talent i dati priliku publici da pjeva. U tom smislu on je idući tom stazom spreman podnijeti i da se na njega baca kamenje.

Nakon informacija koje ste zaprimili od ovog odvjetničkog ureda koje detaljno obrazlažu što se događalo i zašto se nakon uvida u izrazito pozitivne i pohvalne recenzije četiri dubrovačka portala, pregleda spornih videa i fotografija koncerta, koji svjedoče o izvrsnoj koncertnoj izvedbi i oduševljenju i radosti publike, ne preostaje ništa drugo nego da čestitate Juri Stubliću i grupi Film na odličnom koncertu.

Činjenica jest da najstroži kritičari, pa i oni koji su bili najkreativniji u izmišljanju kleveta, priznaju da je koncert bio sjajan.

U svrhu ispravka Vašeg članka o predmetnom koncertu, u skladu s Vašom praksom da prenosite iz drugih izvora, a u svrhu točnog informiranja javnosti, prenesite informacije i linkove četiri dubrovačka portala na kojima izvješćuju novinari koji su zaista bili na koncertu, a od kojih će građani moći saznati što se zaista događalo na koncertu Jure Stublića i grupe Film dana 16.07.2022. godine u Dubrovniku.

DuList.hr

https://dulist.hr/fotogalerija-jura-stublic-film-solitudo-u-znaku-vjecnih-hitova-kultnog-banda/776989/

Dubrovnik insider.hr

https://dubrovnikinsider.hr/foto-video-jura-stublic-film-uzgali-atmosferu-u-solitudu/

Liberoportal.hr

https://www.liberoportal.hr/fotogalerija/dubrovnik-live-2022-jura-stublic-i-film-rasplesali-dubrovacne-u-solitudu-fotogalerija

Dubrovači dnevnik

https://dubrovackidnevnik.net.hr/lifestyle/jura-stublic-i-grupa-film-priredili-dubrovcanima-nezaboravnu-noc-u-solitudu-foto-video

Jura Stublić

po punomoćniku Monji Matić, odvjetnici