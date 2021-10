Dejan Šebeštijan u showu "Supertalent" pokazao je svoje umijeće crtanja kojim se bavi i po nekoliko sati dnevno i zbog kojeg je odbacio posao u struci.

Mladi fizioterapeut Dejan Šebeštijan u "Supertalent" je stigao iz Međimurja, kako bi prezentirao svoju umjetnost kojoj se posvetio. Naime 24-godišnji mladić obožava crtati i time se dnevno bavi i po 7-8 sati.

''Kod kuće prvo nisu bili sretni jer sam odbacio struku i fizioterapiju, ali eto, ja sam slušao sebe i nisam požalio što sam se tome posvetio, živim od toga. Ljudi naručuju porterete, radim jako realne slike i volim detaljne stvari'. Crtam od malena i to sam iskoristio kao svoju viziju za budućnost', objasnio je prije izlaska na pozornicu te dodao da se nekada bavio i bodybuildingom, ali da je shvatio kako to nije za njega no pomoglo mu je oko discipline.

Svoj nastup sveo je na svega nekoliko minuta, jer za njegove je slike potrebno inače po 30 sati, ali dobro se pripremio i rekao da će pokazati nešto novo.

Dejan je svoje umijeće pokazao nacrtavši Martinu i to tako da je konačni rezultat podsjetio na lik Rose iz filma "Titanic" i nje same, a sliku joj je i poklonio.

"S potpisom i posvetom ćeš mi pokloniti sliku", zamolila ga je Martina Tomčić nakon nastupa.

"Ovo je lijepo, ali je nekako jednostavno", zaključio je Davor Bilman.

"U najmanju ruku u par minuta nije jednostavno naslikati portret, a kamoli bilo što. Ja odavde vidim i malo umjetničke slobode. Stvarno mislim da ste sjajan umjetnik i voljela bih vidjeti kako vaša umjetnička djela izgledaju kada ih zaista radite u miru. Ovo u ovim uvjetima je bilo sjajno", priznala je Maja Šuput.

"Očito je da znate što radite", poručio mu je na kraju nastupa Janko Popović Volarić, ali mu ipak udijelio jedan mali ne.

No od ostatka žirija dobio je tri da i izborio prolazak u daljnje natjecanje.