Deborra-Lee Furness komentirala je javno glasine da je njezin suprug Hugh Jackman homoseksualac.

Supruga holivudskog glumca Hugha Jackmana, Deborra-Lee Furness, iznenadila je svojim bezbrižnim odgovorom na dugogodišnje glasine da je njezin suprug homoseksualac i jasno dala do znanje što ona o tome misli.

66-godišnja Deborra-Lee i 53-Hugh u sretnom su braku od 1996. godina, a ona je spomenute glasine opisala kao neutemeljene i jako glupe, ali je rekla da je to samo jedna od mnogih koje su kružile njima.

"Mislim ljudi, pa ako je gej, može to biti! Više se ne bi morao kriti, izlazio bi s Bradom Pittom ili s kime već. To ne znači da je Brad gej, ali znate što mislim. To je jako glupo, a ljudi to toliko spominju da postane i dosadno", zaključila je Deborra-Lee u podcastu Not an Overnight Success.

Uz to je otkrila i kako se osjeća kada gleda supruga u intimnim scenama s kolegicama glumicama.

"Kad gledam u kinu i pogotovo ako sam s djecom, osjećam se malo neugodno. Ali većinom postanem prijateljica s glumicama s kojim snima, svi se upoznajemo i družimo", otkrila je.

Par se vjenčao u travnju 1996. godine, i to godinu dana nakon što su se upoznali i unatoč tome što su rijetki predviđali uspjeh njihovu braku, ponajviše zbog činjenice da je Deborra od Hugha starija 13 godina. No takvi su se očito prevarili jer je par i danas sretan zajedno, a i roditelji su dvoje posvojene djece, 21-godišnjeg sina Maximiliana Jackmana i 16-godišnje Ave Eliot.

Hugh je u jednom od intervjua za magazin People otkrio da se tajna njihova sretnog braka krije u tome da odvajaju vrijeme jedno za drugo i da uvijek uče jedno od drugog. Dodao je i da su svjesno resetirali svoj brak, što znači da se ne rastaju kao mnogi dugogodišnji parovi.

"Mi uvijek učimo i ljudi se mijenjaju, tako da morate, morate se stalno resetirati. Uvijek se čudim koliko je smiješna, nevjerojatna i koliko je pametna. Što duže traje, to će nam biti bolje", zaključio je Hugh.

Par se tijekom posljednjih godina uspješno nosi i s ružnim komentarima na Deborrin račun. Naime, kritiziraju je da izgleda neugledno i ne drži do izgleda, uz svojeg muža koji je seks-simbol, no njih to baš i ne dira i ne osvrću se na zle jezike.

