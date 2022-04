Dean Dvornik od 2020. godine živi u Americi gdje radi kao vozač kamiona, a odande se često javlja na svojim društvenim mrežama.

Sin pokojnog Borisa Dvornika i brat pokojnog Dina Dvornika, 59-godišnji Dean Dvornik, glazbenu karijeru zamijenio je poslom vozača kamiona u Americi gdje je odselio 2020. godine.

Odande se često javlja na svojem Facebooku gdje sa svojim pratiteljima dijeli pojedinosti iz svojeg novog života, a sada ih je počastio jednim videom iz vožnje.

"Slika govori tisuću riječi, a uz sliku govorim i ja, tako da smo skoro na dvi tisuće riječi. Pozdrav iz Denvera, Colorado", napisao je Dean, a brojni pratitelji poželjeli su mu sretan put i poslali mu pozdrave iz Hrvatske, ali i raznih drugih krajeva svijeta.

Neki su se zapitali i zašto u pozadini ne svira glazba, no Dean je jednom prilikom objasnio da radije vozi u tišini, a tada je naglasio i kako se ne srami posla vozača.

"U Ameriku sam otišao 1987., a vratio se 1993. Slučajno se dogodilo da sam ponovo dobio zelenu kartu 2019., malo prije pojavljivanja koronavirusa. Moja adresa je u gradu Addisonu u Illinoisu, nedaleko od Chicaga. Ne da me nije sramota zbog toga što sam vozač, već sam na to i ponosan i sad kad se vratim, čeka me novi kamion u firmi mojih prijatelja Bošnjaka, braće Livadić. Dok vozim, ne slušam glazbu, prepustim se mislima, a kad je gužva, i oprezu. Glazbu stvaram u slobodno vrijeme jer i tamo imam studio sličan ovom u Splitu", kazao je Dean prije za Tportal.hr.

Dean je i kao tinejdžer živio u Americi, točnije u Chicagu, a tamo žive i njegova djeca, kćer Arijana i sin Boris.

