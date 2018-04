Paola Valić Bekić snimila je reakciju Davora Gopca kada je čuo da će biti dio showa ''Tvoje lice zvuči poznato''. Malo je reći da je ostao bez riječi

Vijest da će u sljedećoj epizodi showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' Paola Valić Bekić glumiti baš njega, Davora Gopca poprilično je iznenadila.

Njegovu reakciju snimila je upravo natjecateljica našeg showa, a malo je reći da je frontmen kultnog zagrebačkog benda Psihomodo pop ostao bez riječi.

Objavu dijeli Paola Valić Bekić (@paola_valic_bekic) Tra 26, 2018 u 1:52 PDT

Sama Paola presretna je zbog transformacije koja ju čeka.

''Fenomenalno, volim Psihomodo pop. Dobit Davora Gopca, ja na to gledam kao na dar!“, oduševljena je zadatkom koji joj je ovoga tjedna dodijelila gljiva. Vokalna trenerica Ivana Husar Mlinac savjetovala joj je da mora ući u purgersku priču kako bi što vjernije prikazala njegov lik na sceni. Paola je prepoznala i neke sličnosti kod sebe i karizmatičnog glazbenika.

''On radi grimase s ustima, to mi neće biti problem, jer ja inače radim grimase s ustima i to mi je zaštitni znak“, izjavila je Paola. Zbog njegova osebujnog karaktera dozvolit će si ovoga puta i odlazak u afektiranje te pretjeranu karikaturu. ''Bit ćete obaviješteni pravovremeno jesam li uspjela u naumu ili ne“, duhovito je zaključila radijska voditeljica.