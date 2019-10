Davor Garić poznati je novinar najgledanije lifestyle emisije IN magazin, no glumačke uloge nisu mu strane.

U popularnu seriju "Na granici" ulaze dva nova lika.

Jednog će utjeloviti poznati domaći glumac Borko Perić, a u epizodnoj ulozi vidjet ćemo i novinara najgledanije lifestyle emisije IN magazin, Davora Garića.

Davoru ovo nije prvi put da se okušao u glumačkim vodama, a nakratko je snimanja intervjua sa zvijezdama zamijenio setom hit serije Nove TV. Davora i dalje nastavljamo pratiti kroz priloge s domaće showbizz scene i rubriku "Paprene kuglice" utorkom u IN magazinu, a kroz nekoliko epizoda u seriji vidjet ćemo ga kao snagatora Robija.

"Glumio sam u desetak domaćih sapunica i dramskih serija. No najradije pamtim svoju prvu ulogu u prvoj domaćoj seriji Vili Mariji. Tu sam priliku dobio zahvaljujući pobjedi na natječaju 'Postani zvijezda sapunice' na koji se prijavilo na tisuće glumaca amatera iz cijele države. Sve je počelo kao zezancija s prijateljima, a kada su me nazvali iz produkcije i objasnili kakvu sam ulogu dobio, malo sam se i prepao zadatka. No sve je proteklo u najboljem mogućem izdanju i dan danas sam ponosan na svoju ulogu vrtlara Martina koji je obrađivao vrt, ali i štošta drugo što je trebalo, a i ono što se ne bi smjelo. Bilo je to prije točno 15 godina. Bilo je zabavno", otkriva nam Davor kojeg nekako uvijek dopadnu uloge negativaca.

"Ja zapravo ne znam kako je to glumiti pozitivnog lika...hahaha...uvijek sam dobivao uloge negativaca. Bio sam diler, otmičar, ubojica, a sada sam nabrijani snagator koji je spreman na sve, a neki će likovi i nastradati... Glumiti negativca je uvijek mnogo zabavnije pa se nikad ne bunim. Valjda je moje lice redateljima i casting menadžerima idealno za utjeloviti nekog zlikovca...ne znam...sad se već i ja malo brinem", kroz smijeh ističe. Ipak, novinar nema baš ništa zajedničko s takvim "zlikovima".

"Ja u svojem kvartu gdje gotovo da i nema prometa stojim na semaforu i pristojno čekam dok se ne pojavi zeleno. Onda je jasno koliki sam 'negativac' privatno. Najviše na svijetu ne podnosim nepravdu i zloću i zato se svim silama trudim da uvijek budem iskren, pošten i pravedan. Znam, naivan sam i glup, alo još uvijek mislim da se dobro dobrim vraća!"

Davor se nimalo ne boji da će ga javnost kroz negativne likove percipirati kao i privatno takvog. "Ja možda izgledam malo 'grubijanski', no odmah me izda moja naivna dječačka zaigranost, a to svi koji me ne poznaju osobno vrlo brzo vide već pri prvom susretu", iskreno nam priznaje.

Ipak, priznaje kako je imao tremu, unatoč činjenici da je s kamerama na "ti". "Ja sam pred kamerama svoj na svome kada su showbizz intervjui sa zvijezdama u pitanju i tu nema zime, no kada je neki glumački zadatak u pitanju, onda sam već malo u strahu i napet. No znam da je dobra priprema tajna uspjeha pa na set uvijek dolazim spreman pa se trema brzo pretvori u pozitivno uzbuđenje i zanos", zaključuje Davor koji se jednom prilikom toliko uživio u scenu deranja da je ostao bez glasa te sljedećih nekoliko dana nije mogao govoriti.

To je ta predanost poslu!