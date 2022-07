Poznati DJ David Guetta pokazao je mišiće na Ibizi dok je uživao s prijateljima, a društvo su mu pravile i mlađahne djevojke.

Jedan od najpoznatijih DJ-eva svijeta David Guetta odlučio je otići na zasluženi godišnji odmor te vrijeme trenutno provodi na Ibizi.

Fotografije možete pogledati OVDJE.

Paparazzi su ga uhvatili dok je uživao u morskim radostima sa svojim prijateljima i poznanicima, a DJ-u su društvo pravile i zgodne mlađahne djevojke koje su rado bile u njegovu prisustvu.

Guetta je viđen na luksuznoj jahti, a potom se društvo okupilo na pješčanoj plaži s koje su krenuli surfati na daskama, a sudeći po fotografijama, nekoliko dama trebalo je i njegovu pomoć kod penjanja na dasku.

Međutim, na jahti je bila i njegova dugogodišnja djevojka Jessica Ledon koja je pažnju plijenila jarko žutim bikinijem i savršeno isklesanim tijelom baš poput ostalih ljepotica koje su bile melem za oči okupljenima.

Prije Jessice, David je bio u braku s Cathy Guettom, a njihovoj je ljubavi nakon 22 godine braka došao kraj 2014. godine. Zajedno imaju dvoje djece, sina Elvisa i kćer Angie.

Nakon toga, David je utjehu pronašao u mlađahnoj Jessici, a razlika od 24 godine nije utjecala na njihovu ljubav pa je 2018. godine dama viđena s dijamantom na ruci.

Guetta je potom rekao da je to samo znak obećanja i predanosti s obzirom da do drugog braka neće doći jer on više ne vjeruje u brakove.

