Prijatelji su se snimali od 1994. do 2004. godine, a obožavatelji se i danas nadaju novim epizodama.

Još otkako su se prestali snimati 2004. godine, obožavatelji "Prijatelja" nadaju se nastavku ove priče. Silno maštaju o novim epizodama ili makar da omiljenu ekipu ponovno gledaju na velikom platnu.

No David Crane, jedan od tvoraca ove slavne humoristične serije, dao je konačan odgovor na pitanje možemo li očekivati da će se Rachel, Ross, Monica, Phoebe, Chandler i Joey ponovno naći na jednom mjestu.

Nažalost, odgovor će mnoge razočarati.

"Ponovni susret neće se nikad dogoditi", rekao je kratko i jasno.

Crane tvrdi da on sam zvijezdama serije nikada ne bi postavio pitanje o tome da se opet nađu.

"Što je bilo, bilo je. Završili smo s tom pričom i to je to. Proveli smo zajedno 10 fantastičnih godina. Svi koji žele gledati 'Prijatelje', uvijek to mogu ispočetka učiniti na internetu, a i na televiziji se konstantno repriziraju", zaključio je Crane.

Dodao je da su ''Prijatelji'' bili priča o životu ljudi u određenom periodu života te da se s godinama sve mijenja.

Od 1994. do 2004. godine prikazano je deset sezona "Prijatelja" u kojima su glavne likove utjelovili Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry i David Schwimmer.