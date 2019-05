David Beckham ostao je bez vozačke dozvole jer je tijekom vožnje pričao na mobitel.

Bivši nogometaš David Beckham ostao je bez vozačke dozvole na čak 6 mjeseci, a uz to je dobio i novčanu kaznu koju mora platiti u iznosu od 6450 kuna, te 860 kuna za sudske troškove. Krivnju na sudu je sam priznao.

"Uzmimam u obzir to što ste polako vozili ali to nije izgovor. I dalje ste ugrožavali druge sudionike u prometu. Oduzimam vam vozačku dozvolu na 6 mjeseci i kazna stupa na snagu odmah. To znači da ne smijete upravljati automobilom ili motociklom u periodu od sljedećih šest mjeseci", izjavila je sutkinja Catherine Moore i upozorila ga da ako se neće pridržavati izrečenih mjera, dobit će novu kaznu.

David se na sudu pojavio u elegantnom sivom odjelu, a nakon izrečene kazne, smrknutog lica nije davao komentare okupljenim novinarima. Na ročište ga je u crnom Range Roveru dovezao privatni vozač.

Podsjećamo, 44-godišnjem Davidu kazna je izrečena jer je prošle godine snimljen u vožnji tijekom koje je razgovarao na mobitel. Prema optužnici s mobitelom u rukama, u njegovu automobilu marke Bentley Bentyaga, uočio ga je slučajni prolaznik koji ga odlučio prijaviti ga policiji.

Davidu ovo nije prvi prekršaj. Naime, u rujnu prošle godine uhvaćen je tijekom prebrze vožnje, no zahvaljujući dobrom odvjetniku izbjegao je kaznu.