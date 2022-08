Harper Seven i David Beckham

David Beckham i njegova kćer Harper Seven zabavljali su se na koncertu popularnog pjevača The Weeknda u Miamiju, a video koji je on podijelio na Instagramu raspametio je njegove obožavatelje.

Obožavatelji umirovljenog nogometaša Davida Beckhama poludjeli su i komentarima zasuli društvene mreže nakon što su primijetili kako njegova 11-godišnja kći Harper Seven izgleda odraslo.

Naime, David je na profilu na Instagramu, gdje ga prati gotovo 75 milijuna ljudi, podijelio preslatku snimku njih dvoje s koncerta popularnog glazbenika The Weeknda u Miamiju, a u kojoj Harper ismijava tatin ples.

"Ne mogu vjerovati koliko je narasla, brate… Nedostajete mi ljudi", "Harper je tako slatka i lijepa", "Harper Seven definitivno nadmašuje tatine poteze! Preslatko!", "Imate najslađu vezu - ona izgleda tako odraslo i ljupko️, posebni trenuci", "Harper odrasta u lijepu mladu damu”, dio je komentara koje su dobili.

"Znam da sam objavio jedan video, ali naša djevojčica je tako slatka da sam morao objaviti još jedan jer se ruga tatinom plesu", napisao je David uz video, a dvojac nije propustio ni priliku da se fotografira s omiljenim pjevačem.

Inače, David se nekoliko puta našao na udaru kritika javnosti zbog načina na koji iskazuje ljubav prema Harper, točnije zbog objavljivanja fotografija na kojima ju ljubi u usta.

Obitelj Beckham ljetos je odmarala u Hrvatskoj i to na otoku Lopudu čime su se pohvalili na društvenim mrežama i napravili lijepu reklamu za Lijepu Našu.

Tony Cetinski ponovno osvanuo sa svojim zaštitnim znakom, evo kako izgleda nakon zahvata kojem se radovao! +27

Naša najseksi novinarka objavila snimku poljupca s 15 godina starijim zaručnikom, on joj se odmah javio komentarom! +27