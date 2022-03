Dave Coulier objavio je na Instagramu priznanje da se dugi niz godina borio s prekomjernom konzumacijom alkohola, a pritom je objavio i svoju potresnu fotografiju snimljenu nakon nezgode koja mu se dogodila.

Američki glumac i zvijezda serije "Puna kuća" Dave Coulier podijelio je fotografiju svog krvavog i izranjavanog lica nakon pada, kako bi sa svima podijelio vijest da je alkoholičar i to samo dva mjeseca nakon smrti kolege iz serije Boba Sageta.

62-godišnji glumac na Instagramu je podijelio šokantnu objavu uz poduži opis koji govori o svom poremećaju konzumiranja alkohola i putu prema otriježnjenju koji sada traje već više od dvije godine.

"Bio sam pijanac. Da. Alkoholičar. Bez alkohola sam od 1. siječnja 2020. Kada sam pio, moje je život bio zabava. Mogao sam namijavati ljude sve dok ne bi popadali s nogu. Na ovoj fotografiji sam ja taj koji je pao. Ne zato što sam igrao hokej ili radio stvari koje volim, kao što su cijepanje drva ili građevinarstvo, golf, pecanje ili upravljanje avionima. Bio sam pijan i pao sam, spuštajući se uz neke kamene stepenice. Volio sam piće, ali ono meni nije uzvratilo ljubav. Odlučio sam donijeti odluku za svoju dobrobit, dobrobit svoje obitelji i za one oko sebe koje jako volim. Psihički i fizički je to za mene bio veliki izazov, ali podržali su me i prijatelji koji su već prošli taj put. Psihološka i fizička transformacija je nevjerojatna. Nebo je plavije, moje srce više nije zatvoreno i uživam nasmijavati ljude dok ne padnu s nogu više nego ikada prije. Hvala ti, Melissa, što si bila uz mene. Volim te", napisao je David uz potresnu fotografiju koju je objavio.

Njegova supruga Melissa mu je i u komentarima uputila ohrabrujuću poruku, punu podrške.

"Jako sam ponosna na tebe. Puno volim i tebe i tvoju snagu!!", poručila mu je.

Njegova bivša kolegica iz "Pune kuće" Candace Cameron Bure također mu se javila lijepom porukom: "Volim te i uvijek sam ponosna na tebe".

David je svoje priznanje odlučio objaviti nekoliko mjeseci nakon što je njegov voljeni kolega Bob Saget pronađen mrtav u svojoj hotelskoj sobi na Floridi. Nedavno se ekipa iz serije našla na okupu kako bi zajedno pričali o tim teškim vremenima.

David koji je u seriji glumio omiljenog Joeyja Gladstonea priznao je tada koliko mu to znači.

"U ovakvim trenucima se okupljamo kao obitelj. Doživjeli smo sve što može doživjeti prava obitelj. Uspone, padove, brakove, razvode, rođenja, smrti. Mislim da je to otprilike ono kroz što svaka obitelj prolazi. I mi smo se držali zajedno kroz sve to. Nevjerojatno je imati ovakvu skupinu ljudi u životu i njihovu podršku", izjavio je David tada u razgovoru za magazin People.

