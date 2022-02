Dario Šimić gostovao je u novoj epizodi emisije "Zdravlje na kvadrat" u kojoj je progovorio o privatnom i profesionalnom životu.

Naš umirovljeni nogometaš i nogometni reprezentativac Dario Šimić ima 47. godina, a drži se kao dečkić, a u emisiji Zdravlje na kvadrat otkrio je i kako to uspijeva.

“Pa sigurno genetika! Bez obzira što svi govore, genetika je jako važna. Tata i mama su dosta šlang. Pazim što jedem, nešto malo i treniram. Pokušavam, iako mi se baš neda poslije karijere opet trčati, dosta me bole leđa, ali pokušavam. Recimo jedna od najvažnijih stvari gdje održavam kondiciju je Sljeme", otkrio je Dario.

Nogomet mu je omiljeni sport, a ima li uz nogomet još neki?

“Nogomet je omiljeni sport jer odmalena sam ga počeo igrati. Volim ga! Ima i ostalih lijepih sportova. Volim jako ping-pong, tenis, i ako je sport penjanje po Sljemenu, onda to stvarno preporučam”, izjavio je Dario.

Dario je danas poslovan čovjek s milijun obveza. Kako uopće stiže vježbati, ili trošiti vrijeme na treninge?

“Uvijek se nađe, ako se želi, vremena za vježbu. Prije posla u sedam, osam ujutro, tijekom dana. Najčešće volim prije svega otrenirati. I onda sam nekako odradio tu obvezu”, otkrio je.

Dario danas ima 75 kilograma, a dok je igrao nogomet težio je oko 78-79 kg. Danas mu se struktura tijela promijenila, jer prije su to bili sve mišići. Kako sad nema intenzivnih treninga to se mijenja uspio se spustiti na 75 kilograma, a otkrio je i što jede.

“Gledam da proteine uzimam iz biljnog podrijetla, ribe, kuhana jaja, žitarice neke, mahunarke. Više lakša prehrana. Orašasti plodovi, bademi - broj jedan, orasi, smokve. Ima jedna smiješna anegdota. Na tržnicu kada sam došao u Vodicama, uzeo sam 15 kilograma badema. Kad su to domaće stvari, to vrijedi. I onda su mi se smijali. Ja kažem - tek sad vidim koliko su Dalmatinci privilegirani - sunce, smokve, dobra hrana. Zato i jesu svi po 2 metra”, zaključio je Dario.

Obzirom na zdravi stil života i brigu o prehrani, Dario kaže da mu je zdravlje dosta dobro.

“Imao sam dosta intenzivnu i napornu karijeru, ali je dosta dobro. Malo leđa bole, ali ovo ostalo je više-manje ok. Odem na redovite sistematske preglede i malo sam osjetljiviji na trbuh. To već znam, i obiteljski isto gledam gdje je tko kakvih problema imao. Odem na gastroskopiju, svakih pet godina kolonoskopija. To su pregledi koje sam obavio. Tlak mi je dosta dobar, kolesterol dobar, iako znaš, mi kad smo igrali nogomet kolesterol mi je znao biti dosta visok, što je iznenađujuće. Netko bi rekao baviš se sportom, a kolesterol dosta visok. On je dosta vezan i sa stresom. Kako sam imao teške utakmice i naporne, kolesterol je znao otići gore", otkrio je.

Dario je ponosni otac četiri sina, a sesu li oni pokupili njegove sportske gene?

“Pa jesu, da. Prvi se bavi profesionalno nogometom, Roko je potpisao za Red Bull Salzburg. Viktor je u Lokomotivi, a Nikolas je u Dinamu. Dosta su talentirani što ne znači da će svi biti nogometaši. Tu se stvarno puno stvari treba poklopiti. Davidu je šest godina, on je tek krenuo", kaže Dario.

Što se nogometa tiče, Dario je 1998. godine dobio brončanu medalju, a komentirao je ovu novu generaciju, i otkrio što misli da ćemo napraviti u Kataru.

“Ovo sada što smo se plasirali u Katar je fenomenalan uspjeh za jednu malu Hrvatsku, i vjerujem da ćemo proći skupinu, a onda je sve moguće. Treba vjerovati, treba sanjati. Teško je na svakom Svjetskom nogometnom prvenstvu ponoviti tako veliki uspjeh, ali apsolutno treba pokušati. Treba vjerovati u to", zaključio je.

Supruga i on su osnovali udrugu koja pomaže djeci s poteškoćama u razvoju. Njegov četvrti sin ima Downov sindrom. Kako funkcionira udruga, kako ljudi reagiraju?

“Mi smo pomogli da se osnuje ta udruga, mi smo dio. Postoje ljudi koji su najviše potegnuli, a mi smo tu dali jednu podršku. Prošli smo zajedno kroz to. Puno se može napraviti kroz udrugu s radom, puno se može pomoći djeci koji imaju kromosom više. Oni su puno samostalniji, što je najvažnije i svakom roditelju. To te malo promijeni, ovo je jedna posebna situacija gdje jednostavno čovjek nikad nije spreman na to. Ne razmišlja o tome. Dogodi se, a kad se dogodi, moraš ići dalje. Što te ne ubije, to te ojača. Bogu hvala, dijete je zdravo, nema nikakvih problema. Oni znaju imati dosta srčanih problema, a on je stvarno u kondiciji, dobar”, otkrio je Dario.

Rano je za podvlačenje crte, tek je na polovici života, ali kad bi podvukao crtu, je li zadovoljan, je li sretan čovjek?

“Ja jesam sretan, jesam zadovoljan!”, priznao je Dario.

