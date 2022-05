Daria Lorenci Flatz na Filmskom festivalu u Cannesu pridružila se ekipi iz ukrajinskog filma "Butterfly Vision" u kojem je ostvarila manju ulogu.

Naša filmska i televizijska glumica Daria Lorenci Flatz trenutno na filmskom festivalu u Cannesu predstavlja ukrajinski film "Butterfly Vision".

S najvećeg svjetskog filmskog festivala javila se na svojem Instagramu gdje je objavila fotografije s filmskom ekipom, a za ovu se prigodu dotjerala u stilu svjetskih zvijezda.

Daria je nosila samo dugački sako s velikim otvorom na leđima koji otkrio je i da ispod nema ni grudnjak, a u ovom je izdanju sigurno bila mamac za poglede.

Film "Butterfly Vision" sniman je u Kijevu prošle godine, a s obzirom na trenutna događanja u Ukrajini, zanimljivo je da priča prati život vojnikinje koja je zarobljena u ratu. Redatelj filma je Maksym Nakonechnyi, a naša glumica ima manju ulogu.

Domaća publika Dariju trenutačno gleda i u hit-seriji "Kumovi" koja se emitira na Novoj TV, a u kojoj nakon 20 godina ponovno glumi s kolegom Vedranom Mlikotom.

"Daria i ja smo zadnje snimali Oprosti za kung fu, prije znači više od 20 godina, ja mislim da je to. Tako da me između ostalog veseli jako ta nova suradnja, pogotovo što onda sam bio njezin podvodažija, a sad joj igram muža", izjavio je Vedran za In Magazin.

"S Vedranom sam nakon dugo, dugo godina ponovno u kadru. Nakon Oprosti za kung fu nismo zapravo radili zajedno, tako da mi je to jako drago zapravo i uloga je žena, domaćica, majka dvoje djece. Znači mi smo u toj ruralnoj sredini. Ona je podrijetlom Bosanka, to se podudara s mojim privatnim momentom", dodala je Daria.

Inače to je prvi put da našu nagrađivanu glumicu gledamo u ovakvom formatu, a u kojem se čini se, i više nego dobro snašla.

Menadžer Mladena Grdovića otkrio detalje o njegovu stanju nakon tužnih prizora, zna se i što planira sljedeće! +27

Snježana Mehun u haljini s prorezom do boka izbacila vitke noge, a dekolteom je pokazala i više nego je planirala! +26