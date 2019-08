Danny Masterson suočava se s teškim optužbama za silovanje koja je navodno pokušao zataškati uz pomoć scijentološke crkve.

Američki glumac Danny Masterson, najpoznatiji po ulozi Stevena Hydea u seriji "Lude sedamdeste", suočio se s teškim optužbama nekoliko žena koje tvrde da ih je slavni glumac silovao te da je u sve umiješana i scijentološka crkva.

Chrissie Carnell Bixler, Marie Riales i dvije neimenovane žene optužile su Dannyja na sudu u Los Angelesu da ih je drogirao i silovao, te da ih je maltretirao kao i njihove obitelji s namjerom da ih ušutka i zastraši dok iza svega navodno stoji scijentološka crkva čiji su pripadnici brojne holivudske zvijezde.

Jedna od tužiteljica, Crissie Bixler upoznala je glumca 1996. godine i bila s njim u vezi, u tužbi je navela kako je bio nasilan prema njoj i prisiljavao je na spolne odnose. Nagovorio ju je da se pridruži scientološkoj crkvi gdje su je pokušali uvjeriti kako ga mora zadovoljiti kada on to poželi. Šest godina kasnije prijavila ga je crkvi kako su imali odnose dok nije bila pri svijesti na što joj je rečeno da ne koristi riječ silovanje jer se to ne može dogoditi dok si s nekim u vezi.

Crissie i Danny prekinuli su 2002. godine nakon čega je bila prisiljena potpisati dokument kako nikada neće javno progovoriti o njihovoj vezi niti ga tužiti. Scijentološku je crkvu napustila 2016. godine i prijavila bivšeg partnera policiji. Nedugo nakon toga auto joj je bio pokvaren, ljudi parkirani u kombijima promatrali su njezin dom i zastrašivali nju i članove obitelji nekoliko puta te upućivali različite prijetnje poput one da će na Internetu objaviti njezine golišave fotografije.

I ostale tri žene tvrde kako ih je glumac drogirao i silovao te ih također pokušao ušutkati uz pomoć scijentološke crkve. On je sve optužbe zanijekao.

"Neću se boriti protiv bivše djevojke putem medija, borit ću se protiv nje na sudu i veselim se tome. Javnost će napokon otkriti pravu istinu i shvatiti kako me ta žena prikazuje u lošem svjetlu. A jednom kad suđenje završi, ja planiram tužiti nju i druge zbog olajavanja i nanošenja štete meni i mojoj obitelji.

Iz scijentološke crkve tvrde kako su sve optužbe neutemljene, smiješne i sramotne.

Inače, Danny Masterson je od 2011. godine u braku s kolegicom Bijou Phillips s kojom je dobio danas 5-godišnju kći Francis.