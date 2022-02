Danijela Martinović uskoro će nastupiti u Lisinskom, a uoči koncerta je u jednom intervjuu komentirala čemu se posebno veseli, ali i da vjeruje u srodne duše.

Danijela Martinović je gostovala na Narodnom radiju te se osvrnula na Dan žena, ali je progovorila i o ljubavi.

"Imam osjećaj da je Dan Žena pao, ne u drugi, već u neki sedmi plan posljednjih godina. Možda zato jer je najmanje marketinški isplativ - ne znam, ali nije mi ni važno. Važno mi je da je moj Život ispunjen divnim hrabrim, inspirativnim, odanim, iskrenim ženama... Posebno sam radosna što ćemo upravo 8. ožujka na Dan žena koncertom "Otvoreno srce" u dvorani Vatroslava Lisinskog slaviti Ženu. Slavit ćemo Život!", napisala je Danijela u opisu videa koji je objavila na svom Instagramu.

"Puno sam puta čula da je žena ženi vuk, no kasnije sam se naučila potpuno suprotne stvari. A to je da je žena ženi najveći oslonac, najveća podrška i najveća inspiracija i srodna duša. Moja najbolja prijateljica Doris je moja srodna duša", zaključila je naša slavna pjevačica.

Priznala je kako vjeruje u srodne duše, no smatra kako taj odnos ne mora nužno biti romantičan. "Nikako ne vjerujem da to mora biti muško-ženski odnos. Srela sam puno takvih odnosa, na primjer učenik i učitelj, prijateljice, pa roditelj i dijete, kad su po duši srodni, kad isto gledaju, isto razmišljaju, kad ih iste stvari nose, isto rastu. Mi žene volimo misliti da to mora biti muškarac, ali ne mora", naglasila je u intervjuu.

Pjevačica je nedavno putem društvenih mreža otkrila i koliko se raduje svojem nadolazećem koncertu "Otvoreno srce" u Lisinskom, a još je ranije objavljeno da je odlučila okrenuti novo poglavlje u svojem životu nakon prekida s Petrom Grašom, koji čeka dijete s Hanom Huljić te će s njom brzo i pred oltar.

Nives napravila novu tetovažu pa se pohvalila rezultatom, priznala je da je dvaput prije pala u nesvijest +27

Lepa Brena reagirala na fotku koju je objavio njezin sin, malo je reći da je komentarom oduševila sve: "Mama ti je carica!" +25