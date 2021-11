Danijela Martinović progovorila je o novim počecima u životu nakon prekida s Petrom Grašom, za koji se saznalo u svibnju ove godine.

Splitska pjevačica Danijela Martinović napokon je odlučila progovoriti o svojem privatnom životu i emocijama, nakon što su ona i Petar Grašo prekinuli ljubavnu vezu dugu 26 godina.

50-godišnja Danijela se u intervjuu koji je dala za magazin Gloria osvrnula na nove početke u svom životu i otkrila je što joj je najviše pomoglo u teškim trenucima.

"Ne možete mimoići trenutak koji je neizbježan", izjavila je Danijela za Gloriju.

Ona se dosad u medijima nije oglašavala na tu temu, čak ni nakon što se pročulo da je Petar u vezi s Hanom Huljić, i to navodno od ovog ljeta. Danijela ih je oboje prestala pratiti na Instagramu, a obrisala je i sve zajedničke fotografije s pjevačem.

Danijela i Petar su svoju privatnost tijekom godina čuvali samo za sebe i rijetko su komentirali svoju vezu, no Danijela se jednom prilikom ipak raspričala o Graši.

"Mi se u životu zaista svađamo zbog malo stvari, a u životu smo, ono, prekidali pet puta i svih pet je bilo zato što on ne piše pjesme sebi i zato sam ja imala prodike. Rekla bih, dobro je, je li to moguće i tako, ustvari, iz te najbolje namjere bi se izrodila svađa. Ja bih rekla ok, sad te ostavljam", ispričala je 2014. godine za IN Magazin.

Cijeli intervju s Danijelom o novim životnim počecima naći se u novom tiskanom izdanju magazina Gloria.

