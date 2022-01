Danijela Martinović na Instagramu je otkrila tko joj je bio najveći oslonac u teškom životnom periodu.

Pjevačica Danijela Martinović (50) na Instagramu je progovorila o teškom periodu.

Nakon što su je dirnule poruke njezinih pratiteljica koje su s njom podijelile što ih kao žene čini sretnima, i sama je odlučila otvoriti dušu.

"Na početku lockdowna i cijelog straha s kojim smo svi bili suočeni, moje prijateljice Ana, Doris, Brigita, Nela i ja odlučile smo svaki petak u 21.00 sat družiti se preko video poziva s namjerom da jedna drugoj budemo utjeha, oslonac, ohrabrenje i inspiracija", započela je Danijela svoj poduži status uz koji je podijelila i fotografije sa spomenutim prijateljicama. Zatim je opisala kako su izgledala neka od njihovih druženja.

"Na jednom od naših druženja tema je bila ta da je svaka od nas trebala reći svakoj od nas koja je to osobina zbog koje je, po našem mišljenju, ona posebna. Bilo je tu divnih opisa, iskrena, pouzdana, hrabra, topla, duhovita... i to nam je išlo vrlo lagano no zatim je došao malo veći izazov, a on je bio taj da je svaka od nas trebala izgovoriti koja je to osobina zbog koje svaka od nas misli da je posebna. I tu je nastao problem. Niti jedna nije mogla izustiti za sebe lijepu riječ. Krenule smo ohrabrivati jedna drugu i na kraju smo uspjele. Spretno sam ih navodila potičući ih da osvijeste svoje lijepe osobine, a onda sam došla na red ja i nastao je tajac. Nisam znala što bih rekla. Gledala sam na zaslonu njihova lica koja su me bodrila, a onda sam uspjela izgovoriti... sretna sam jer kroz život ronim na dah!" prisjetila se Danijela.

"Mnogo nam je prirodnije na sebe se ljutiti, od sebe zahtijevati, sebe osuđivati, ali sebe pohvaliti bilo je mnogo teže, gotovo nemoguće. Hvala mojim divnim prijateljicama, hvala svim dragim ženama koje su na putu moga života bile i jesu moja inspiracija. Hvala vam jer ste bile toliko hrabre i usudile se o sebi naći lijepu riječ i podijeliti jer vi ste moja inspiracija", poručila je na kraju te je pratitelje pozvala na svoj koncert "Otvoreno srce" 8. ožujka u Dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu.

Danijela je nedavno otvorila dušu i Josipi Pavičić u rubrici IN Magazina "Samo opušteno". Tada je ispričala kakav je osjećaj biti slobodna žena nakon prekida 25-godišnje veze s Petrom Grašom.

"Vrlo neobično iskustvo, učim se letjeti. Sloboda je riječ koju jako volim i koja je višedimenzionalna. Mislim da je najvažniji onaj osjećaj slobode unutar nas samih. Ja sam težila toj svojoj slobodi unutar sebe, što znači zaista u svemu biti zaista sebi vjerna. Kako bi rekao Gibonni, 'u svemu sada mogu naći nešto lipo i reći živote dobar ti dan'. Kad sam se okrenula preko svog ramena i pogledala u svoju prošlost, do jedno najteže iskustvo donijelo mi je takve spektakularne nove stvari kojih se zaista nisam ni u snu usudila sebi zamisliti i sanjati za sebe", priznala je tada.

Njezin bivši partner, Grašo, sreću nakon prekida pronašao je s 14 godina mlađom Hanom Huljić s kojom čeka i svoje prvo dijete, a par planira u veljači stati i pred oltar.

