Danijela Martinović otkrila je na svojem Instagramu što je čini sretnom i poslala poruku svojim obožavateljima.

Danijela Martinović svojim je obožavateljima na profilu na Instagramu iskreno priznala što je čini sretnom i zaključila da se tajna sreće krije u malim znacima pažnje.

"Previše se ozbiljno shvaćamo. Shvatila sam kako je jedino važno to da smo mirni unutar sebe, da poklonimo drugom čovjeku, stvorenju, malo pažnje, osmijeh, neku lijepu riječ jer upravo su ti mali trenuci ono što čini život sretnim. Vaša Danijela", napisala je Danijela uz svoju fotografiju koju možete pogledati OVDJE.

"Bravo Danijela, uvijek pozitivna", "Baš tako", "Prelijepa", "Život je previše kratak da ne bismo bili sretni, pa nek se hvata tko za kakve trenutke može i umije. Danijela je preslatka", "Uvijek lijepa", "Sitnice koje nisu mrvice, one su ogromne", "Slažem se u potpunosti", "Vidim da se ne obazireš na zle komentare tako i treba. To što svoju intimu držiš samo za sebe je dokaz koliko si dobra osoba. Grašo je gospodin i vjerujem da ti je život s njim bio lijep bez obzira što su se vaši putevi razišli. I to je dio života", složili su se njom pratitelji.

Danijela je nedavno progovorila i o pisanju kao svojoj velikoj ljubavi.

"Naime, najviše me ljudi poznaju kao pjevačicu, već dugi niz godina, a ja sam prije nekoliko godina otkrila svoju drugu veliku ljubav, a to je pisanje. Pa sam tako napisala tri slikovnice za djecu i dvije motivacijske knjige, a ide još treća i imam još neke stvari koje me jako raduju. Nešto bih još malo kreirala, svašta bih ja i svašta hoću, a to ćete još vidjeti. I sad sam si ja mislila kako bi možda bilo zgodno to sve stavit pod jednu istu kapu, prepoznatljivu. I onda sam se sjetila i nazvala jednog slovenskog dizajnera kojeg sam bacila u vatru i rekla mu da meni treba nešto što će me objediniti, nešto što će ovu novu i kompletnu mene prezentirati ljudima i on je prihvatio taj izazov", otkrila je Danijela i također dobila puno komentara podrške.

U svibnju ove godine saznalo se za prekid nje i Petra Graše, koji je novu ljubav pronašao s Hanom Huljić i mnogi s nestrpljenjem iščekuju njezinu reakciju na taj novi par.