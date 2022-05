Danijela Martinović oglasila se na društvenim mrežama nakon vijesti da će Petar Grašo i Hana Huljić svoju kćer nazvati Alba.

Danijela Martinović oglasila se na društvenim mrežama nakon što se saznalo kako će njezin bivši partner Petar Grašo i njegova supruga Hana svojoj kćeri dati ime Alba, a koje je i ona prije nekoliko godina spominjala kao jedno joj od najdražih.

"Trenutak u vječnosti. Neopisivo", napisala je Danijela uz fotografiju na kojoj pozira u moru.

Danijela je inače u jednom intervjuu iz 2014. godine izjavila kako su ona i Petar odabrali imena za djecu o kojoj su svojevremeno razgovarali dok su bili zajedno.

"Stvarno trenutno najveća želja u mom životu. Evo istinski se nadamo da ćemo se vrlo brzo radovati. Sin će biti Toni, to se zna, po Petrovu pokojnom djedu, a za curicu imamo dva imena, Alba ili Luce. Interesantno, potpuno su dijametralno različita pa će se možda ljudi iznenaditi. Luce zato što mi je to pravo dalmatinsko i naše i moja pokojna baka je bila Luce, ali kad sam čula ime Alba, ja sam naprosto ostala tako ushićena zato što Alba na talijanskom znači zora, isto mi je to višeznačno, i lipo i neobično, a opet nama blisko i drugačije", izjavila je tada Danijela.

Petar i Hana u slatkom su iščekivanju djevojčice, a RTL Exkluziv prenio je vijest o imenu Alba i da bi na svijet trebala doći 23. srpnja.

Ono što je zanimljivo jest da Petar Grašo na porodu neće biti jer je to njegov datum nastupa na Fusion festivalu u Splitu. Nastup tada ima zakazan i njegov svekar Tonči, dok je Ivan Huljić art direktor spomenutog festivala.

Evo što je Tonči po tom pitanju izjavio za RTL Exkluziv.

"I jedno i drugo dijete su mi se rodili, ja sam bio na bini. Imam neki blagi osjećaj da bi se to moglo i ovaj puta desiti", zaključio je Tonči.

Grašo i Hana ovih bi dana trebali useliti u njegov tek renovirani stan. Vjenčali su se 19. veljače u crkvi svetog Dominika u Splitu u krugu obitelji, kumova i najbližih prijatelja, a sve su popratili fotografi koji su ih čekali ispred crkve i restorana u kojem se održavalo svadbeno slavlje.

Hrvatica koja je pobijedila u srpskom realityju pohvalila se novim grudima, no prizor je neke zgrozio: "A joj…" +19

Poslije tužnih Grdovićevih scena Snježana Mehun stala u njegovu obranu: ''Ovo više nije on, želim mu brz oporavak'' +14