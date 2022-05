Danijela Martinović nastupila je Makedoniji, a za nastup je odjenula haljinu koja je stara više od deset godina pa dala objašnjenje.

Danijela Martinović je nastupila u makedonskoj Strumici, a za intiman nastup u restoranu odjenula je haljinu koja je stara više od 10 godina.

Svojim pratiteljima na Instagramu objasnila je kako voli čuvati neke stvari, a jedna od njih je i ova haljina.

''Neke posebne haljine čuvam... ovu sam kupila prije više od 10 godina i odjenula mnogo puta... sve najljepše stvari nemaju cijenu…'', napisala je Danijela u opis fotografije.

''Zaista ste dragi i posebni'', napisala je jedna obožavateljica, a ostali su se složili kako je prekrasna i uvijek pozitivna.

A nakon što se na društvenim mrežama proširila vijest kako će Grašo i Hana nazvati kćerkicu koja bi trebala doći krajem srpnja, a koje je i sama Danijela spominjala kao najdraže prije nekoliko godina, Danijela vijesti nije komentirala već je objavila fotografiju na kojoj pozira u moru.

Danijela je inače u jednom intervjuu iz 2014. godine izjavila kako su ona i Petar odabrali imena za djecu o kojoj su svojevremeno razgovarali dok su bili zajedno.

"Stvarno trenutno najveća želja u mom životu. Evo istinski se nadamo da ćemo se vrlo brzo radovati. Sin će biti Toni, to se zna, po Petrovu pokojnom djedu, a za curicu imamo dva imena, Alba ili Luce. Interesantno, potpuno su dijametralno različita pa će se možda ljudi iznenaditi. Luce zato što mi je to pravo dalmatinsko i naše i moja pokojna baka je bila Luce, ali kad sam čula ime Alba, ja sam naprosto ostala tako ushićena zato što Alba na talijanskom znači zora, isto mi je to višeznačno, i lipo i neobično, a opet nama blisko i drugačije", izjavila je tada Danijela.

Petar i Hana u slatkom su iščekivanju djevojčice, a RTL Exkluziv prenio je vijest o imenu Alba i da bi na svijet trebala doći 23. srpnja.

