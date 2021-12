Danijela Martinović na Instagramu se pohvalila novom frizurom koju su njezini obožavatelji dočekali s oduševljenjem.

Pjevačica Danijela Martinović (50) nije se puno mijenjala tijekom karijere, a sada se odvažila na jednu malu, ali zamjetnu promjenu.

Na Instagramu se pohvalila svojom novom frizurom, a odlučila se napraviti šiške kakve nije imala godinama.

"Pred-novogodišnje osvježenje", napisala je u opisu fotki, a obožavatelji su ovu promjenu dočekali s oduševljenjem.

"Predivna si u svakom pogledu", "Izgledaš kao curica", "Prekrasna", "Vječna djevojčica", samo je dio komplimenata koje je dobila i mnoge je začudilo koliko ju je nova frizura pomladila.

Danijela je nedavno odlučila i progovoriti o svojem privatnom životu i emocijama, nakon što su ona i Petar Grašo prekinuli ljubavnu vezu dugu 26 godina.

U intervjuu koji je dala za magazin Gloria osvrnula na nove početke u svom životu i otkrila je što joj je najviše pomoglo u teškim trenucima.

"Ne možete mimoići trenutak koji je neizbježan", izjavila je tada.

Dotad se u medijima nije oglašavala na tu temu, čak ni nakon što se pročulo da je Petar u vezi s Hanom Huljić, i to navodno od ovog ljeta. Danijela ih je oboje prestala pratiti na Instagramu, a obrisala je i sve zajedničke fotografije s pjevačem.

Danijela i Petar su svoju privatnost tijekom godina čuvali samo za sebe i rijetko su komentirali svoju vezu, no Danijela se jednom prilikom ipak raspričala o Graši.

"Mi se u životu zaista svađamo zbog malo stvari, a u životu smo, ono, prekidali pet puta i svih pet je bilo zato što on ne piše pjesme sebi i zato sam ja imala prodike. Rekla bih, dobro je, je li to moguće i tako, ustvari, iz te najbolje namjere bi se izrodila svađa. Ja bih rekla ok, sad te ostavljam", ispričala je 2014. godine za IN Magazin.

