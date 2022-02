Danijela Martinović je na Instagramu čestitala rođendan svom ocu Ivanu Martinoviću pa dirljivim riječima rasplakala obožavatelje.

Danijela Martinović iskoristila je priliku da na društvenim mrežama obilježi poseban dan i čestita rođendan najdražem muškarcu u njezinom životu, ocu Ivanu Martinoviću.

50-godišnja Danijela raznježila je obožavatelje njihovom zajedničkom fotografijom i emotivnim riječima koje mu je posvetila.

"Tata, sretan ti rođendan! Moj tata mi je prije par godina priredio iznenađenje koje se ne zaboravlja. Došao je sam, nenanavljen i cijeli dan me čekao sjedeći u publici da bi me čuo, da bi moje srce osjetilo njegovo dok govorim priču svog života. Zagrlio me, vidjela sam - ponosan je, preponosan - kupila sam suze. Rekao je: "Dušo, ja se odmah vraćam za Split." "Ali, kako ćeš tata, pa ponoć je, umoran si, cijeli dan si tu, nemoj zezat, prespavaj, molim te." Kaže on sa osmijehom, uvijek sa osmijehom: "Dušo (uvijek me tako zove, 'ko šiša ime - to je samo simbol), ide tata, imam sutra posla, a ja sam bio, vidio te i čuo i to je meni najvažnije." To se zove Ljubav na djelu - o tome se piše i priča kad se kaže da najljepše stvari nemaju cijenu. Ako me ikad budu opet pitali: "Kad ti misliš odrasti?" Sad znam - nikad. Najljepše je biti djevojčica svoga tate", napisala je Danijela.

"Jedna velika istina i najposebniji odnos", "Tata sretan ti rođendan, živi i zdrav bio svojoj Danijeli", "Divno", "Živa istina", "Plačem", "Prelijepo i osjećajno! Uživajte u svakom danu i u ljubavi! Sretan rođendan tati i da ih još jako puno provedete zajedno", "Predivno", zaključili su Danijelini obožavatelji u komentarima.

Pjevačica je nedavno putem društvenih mreža otkrila i koliko se raduje svom nadolazećem koncertu "Otvoreno srce" u Lisinskom", a još je ranije objavljeno da je odlučila okrenuti novo poglavlje u svom životu nakon prekida s Petrom Grašom, koji čeka dijete s Hanom Huljić te će s njom brzo i pred oltar.

