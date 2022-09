Danijela Dvornik objavila je fotografiju s plaže u jednodijelnom kupaćem kostimu s dubokim dekolteom koji je u prvi plan stavio njezine raskošne grudi.

Danijela Dvornik ne skriva koliko uživa od kad se preselila na Brač pa rado sa svojim pratiteljima na Instagram profilu, dijeli događaje iz svakodnevnog života.

Pohvalila se fotkom s plaže na kojoj pozira sjedeći na klupici s pogledom na more u jednodijelnom cvijetnom kupaćem kostimu i dobro raspoložena. U ljetnoj opravici naglasila je svoju zgodnu liniju zbog koje joj mnoge obožavateljice zavide.

"Ta Jadranska sol, mene tjera u plač, jer ti ćeš na Hvar, a ja ću na Brač", napisala je u opisu.

Njezini fanovi odmah su joj uputili niz komplimenata na račun izgleda:

"Ka cura! Moja prijateljica sve ljepša i mlađa", "Prekrasna", "Kraljica", "Koliko ja Vama zavidim", "Ženska i pol", "Svaka čast Danijela".

Nedavno se Danijela osvrnula na to što je mnogi zovu udovicom Dine Dvornika.

"Ne volim kad me ljudi trpaju u neke ladice. Ne prođe ni dan, a da netko ne prokomentira kako sam “nitko i ništa, žena od Dina Dvornika “. Kao da mi je on dao indentitet, život i svrhu postojanja. (jer tako je to ovde, sto je žena bez muža ?) Kao da života prije njega nisam imala, kao da ja nemam svoje talente i svoje želje i snove. Samo sto sam ja sve to u jednom trenutku stavila na “čekanje”, jer život je tako htio. Učinila sam to iz ljubavi, a ne iz kalkulacije . Da je bilo iz kalkulacije, bilo bi drugačije. Dino je to znao", napisala je Danijela, a u komentarima su je podržali brojni obožavatelji.

Sjećate se mlađahnog muža Nine Badrić? Razveli su se nakon šest godina, a on se oženio bivšom djevojkom našeg sportaša +26

Pogledajte kako je Kate odala počast princezi Diani, odabrala je baš detalj koji je obilježio poveći skandal! +26