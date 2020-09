Danijela Dvornik radi na Braču u wine baru na Braču kod prijatelja koji nije mogao naći radnika.

Danijela Dvornik smatra Brač svojim drugim domom, a tamo posljednjih godina uređuje svoju kamenu dalmatinsku kuću.

"Jednom nogom gotovo sam se u potpunosti preselila na Brač. Tu sam se i prijavila i provodim veći dio godine. Iako sam planirala doći prije, ove sam godine zbog korone stigla 1. svibnja. Bit ću tu sve do studenoga, kada završi berba maslina", rekla je Danijela za Story.

Blogerica će se na zimu vratiti u Zagreb i nadoknaditi vrijeme s unučicama, a dok je na Braču radi i kao konobarica. "Zaposlila sam se kao konobarica u wine baru jednog prijatelja. On ove godine nije uspio naći nikoga tko bi radio, a ja sam ipak tu već dulje pa sam mu ponudila pomoć. Iako uvijek imam nešto raditi oko kuće, postane mi dosadno kada mirujem, a ovako sam korisna i sebi i drugima", objasnila je.

Danijela je dodala kako joj posao nije prenaporan jer konobari u manjem lokalu koji ne radi do rano ujutro. Istaknula je da inače i sama tamo dolazi i sada usput i poslužuje goste i druži se s njima. "U Sutivanu me gotovo svi znaju, a novi gosti koji dođu pomalo se iznenade kada me vide. S druge strane, neki znaju da tamo radim pa dođu samo zbog toga. Simpatično mi je to sve, ali ne bih imala živaca danas-sutra otvoriti takvo nešto svoje", priznala je blogerica za Story.