Danijela Dvornik pohvalila se glazbenim talentom unučice Balie Dee i raznježila brojne praitelje.

Malena Balie Dee miljenica je obitelji Dvornik, ali i društvenih mreža. Ella i Danijela djevojčicom se često hvale na Instagramu i svoje pratitelje časte preslatkim prizorima najmlađe članice poznate obitelji. No, jedna snimka posebno je oduševila njihove fanove.

Naime, Danijela Dvornik objavila je video na kojoj malena Balie sa smješkom na licu reagira na glazbu. Čini se da je djevojčica pokupila gene Dine Dvornika."Dino je u njoj!", napisala je Danijela u opisu snimke i oduševila više od tri tisuće obožavatelja. Mnogi su ostali zatečeni i saznanjem da djevojčici hit "On The Sunny Side Of The Street" Louisa Armstronga pjeva, ni manje ni više, nego majka Ella koja se i sama svojedobno okušala u glazbenoj karijeri.