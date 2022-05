Danijela Dvornik na svom je Instagramu pokrenula oštru raspravu oko nošenja igračaka i grickalica u dječji park te se strogo izjasnila da je ona protiv toga.

Danijela Dvornik, majka naše influencerice Elle Dvornik, na Instagramu je potaknula vrlo žustru raspravu oko nošenja grickalica i igračaka u dječji park.

Naime, Danijela trenutno živi na Braču, a Elline kćeri Balie i Lumi kod bake su na čuvanju, stoga je Danijela pokrenula ovu priču vjerojatno poučena iskustvom čuvanja unuka.

"Jesam li ja jedina osoba ili baka kojoj ide na živce što u parkićima djeca nose i jedu grickalice ? Dakle, nema dana da netko ne donese smoki, kiki bombone, kekse ili sokove. Zar je moguće da djeca ne mogu izdržati 2 sata u igri bez tih sr***? Ja djeci ne nosim ništa osim vode i voća. Smatram da im ne treba ništa osim toga. Jedu kući. Također, isto mislim i za igračke. Dođu djeca sa nekim igračkama i onda drugi polude jer i oni žele, a dijete ne da ili uživa u nagloj popularnosti. Umjesto igre nastane koljačina'', započela je Danijela na Instagram priči.

''Ja nekako poštujem činjenicu da smo u parkiću i mislim da se djeca trebaju zabavljati svojom maštom u međusobnoj interakciji s onim što im je dostupno u parkiću. Što vi mislite o ovoj temi?'' upitala je pratitelje.

Danijela je dobila hrpu poruka odgovora na ovo pitanje, a prvi komentar koji je dobila protivio se njenom mišljenju.

''Mene, iskreno, živciraju oni koji ne nose ništa sa sobom pa se ta djeca nakače na tuđe i to svaki dan.''

A Danijela je odgovorila: ''Ja potičem svoju djecu da uzmu što god mogu od druge djece. Uopće vise nemam nikakav problem s tim, dosadilo mi je govoriti "ne može '' i ''nemoj''. Iako mrzim grickalice i mame koje s tim rješavaju problem. Grickalice su zlo'' zaključila je.

S njom se složila i jedna pratiteljica koja radi kao teta u vrtiću.

''Ja radim u vrtiću. Zamislite tek kaosa kad dijete od kuće donese igračku. A još i ako se zagubi!''

Na to je Danijela rekla da se to u njeno vrijeme nije smjelo i točka, a da sada djeca nose igračke u vrtić kao sveti gral: ''Vidite me, što ja imam''.

Tema je izazvala mnogo polemika pa se Danijela ponovno izjasnila i objavom na Instagramu ispod fotografije svojih unuka.

''Danas tema oko grickalica izazvala je dosta polemike ali kada bi uspoređivala komentare u inboxu , moram se utješiti da nisam usamljeni slučaj i da nisam luda. Velika većina je ipak razumjela problematiku grickalica na svakom koraku. Zapravo ništa ne bi bilo problem da ostane u granicama normale. Ja vjerojatno spadam u ''old school'' i nikad nisam imala punu kuću grickalica niti sokova i gaziranih pića. S druge strane, ja ne mogu puno utjecati na prehranu svojih unuka dok su sa mamom i tatom ali mogu stvoriti neki svoj ugođaj i ono što mogu očekivati kad su kod bake'', rekla je pa dalje objasnila da unukama grickalice poremete svakodnevni ritam pa ne jedu ručak i večeru kako spada.

A jedna je pratiteljica u komentarima jednostavno zaključila: ''Grickalice i igračke se nose kako bi se što manje roditelji morali baviti djecom. Tužno, ali istinito.''

